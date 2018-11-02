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В Минске на стройке упал кран
Фото Минского городского управления МЧС
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске упал строительный кран. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Минского городского управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел на стройке по улице Освобождения. Пострадавших нет.
Помощь спасателей не потребовалась.-0-
Фото Минского городского управления МЧС
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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске упал строительный кран. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Минского городского управления МЧС, сообщает БЕЛТА. ...
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