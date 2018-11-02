Если вы думали, что певица Алсу исчезла с радаров, то вы не одиноки. Но буквально вчера девушка появилась в «Вечернем Урганте». Ведущий предложил гостье поучаствовать в рубрике «Мой ласковый и нежный рок», где Алсу пришлось спеть «Черный пес Петербург» группы ДДТ, «Все идет по плану» «Гражданской обороны» и «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачева. Впрочем, не только. Смотрите сами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помните Алсу? Она спела в "Вечернем Урганте". И вы должны это услышать Российская поп-певица Алсу стала гостьей очередного выпуска программы "Вечерний Ургант".