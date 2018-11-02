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Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

03.11.2018 17:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Большой хоккей на малой родине Президента. Команда главы государства почти с двойным перевесом одержала победу над сборной Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Эта встреча стала второй игрой XII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

На льду среди игроков и Александр Лукашенко. На счету Президента – четыре результативные передачи. Часто во время игры на площадке одновременно оказывались Александр и Николай Лукашенко. А в третьем периоде с передачи Николая Лукашенко и Андрея Асташевича шайбу забросил Президент.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

А вот первым счет игры открыл Николай Лукашенко. Младший сын главы государства шайбу в ворота соперников забросил на седьмой минуте первого периода. В личном зачете Николая Лукашенко несколько очков, и по итогам матча он стал лучшим игроком команды Президента.

Первый период закончился со счетом 4:0 в пользу команды Президента, а во втором могилевчане размочили счет уже на шестой минуте и смогли забросить еще две шайбы. Третий период оказался еще более напряженным. Результат – 14:8 в пользу дружины главы государства.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Андрей Башко, защитник хоккейной команды Президента:
Уровень команд заметно подрос, и всё сложнее и сложнее становится бороться с соперниками. Но это лишь подстегивает нас и способствует красивому, качественному, зрелищному хоккею.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Дмитрий Филиппович, вратарь хоккейной команды Президента:
Очень нравится арена. Классная коробка хоккейная сама, хорошая атмосфера. Очень нравится!

Этот субботний день удался и для зрителей турнира. Игра получилась зрелищной. Болельщикам было сложно определиться с предпочтениями. С одной стороны – сборная областного центра, с другой – команда Президента, да еще и земляка. Трибуны полностью были заполнены. И если по размерам ледовая площадка уступает столичным аренам, то по накалу эмоций – нет.

Болельщики:

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Интересно очень, я люблю хоккей. Мне нравится!

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

То, что видишь по телевизору, – это одно. А когда есть вот эта атмосфера – можешь непосредственно почувствовать захватывающий дух – просто здорово!

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Мне очень всё нравится. Организовано великолепно, на высоком, хорошем уровне.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Болеем за хороший хоккей!

Отметим, ледовая арена в Шклове появилась два года назад. Тогда сразу после торжественного открытия команда Президента тоже встречалась со сборной Могилевской области.

Кроме самой ледовой площадки, здесь работают тренажерный, залы силовой подготовки, хореографии. Рядом – 2-километровая лыжероллерная трасса. Арена популярна: сегодня она центр активной жизни региона. Здесь тренируется местная команда конькобежцев, юношеская хоккейная дружина областного центра, организованы семейные катания.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей
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Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Большой хоккей на малой родине Президента. Команда главы государства почти с двойным перевесом одержала победу над сборной Могилевской области,...
 
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