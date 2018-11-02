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В Столбцовском районе грузовик протаранил пропускавшие пешехода легковушки
Новости Беларуси. Утром 3 ноября в Столбцовском районе на трассе М1 грузовик с прицепом протаранил легковушку.
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В это время перевозивший 20 тонн свеклы грузовик Volvo F12, которым управлял 55-летний житель Клецкого района, врезался в Lancia. От удара транспортное средство столкнулось с находившимся впереди автомобилем, после чего произошёл наезд на пешехода.
78-летняя жительница Столбцов погибла на месте. Госпитализирован 22-летний пассажир Geely, житель Барановичей. По сведениям Следственного комитета, также госпитализирован водитель этой машины.
Отмечается, что возле места ДТП установлены информационные панно с видом опасности для движения. А над проезжей частью в месте наезда – светодиодный дорожный знак в виде силуэта идущего пешехода.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. Утром 3 ноября в Столбцовском районе на трассе М1 грузовик с прицепом протаранил легковушку. Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, Geely...
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