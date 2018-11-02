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«Это шикарный подарок!» 28 многодетных семей получили ключи от своих квартир в новом жилом доме в Белыничах
Новости Беларуси. Традиционно каждый год к 7 ноября жители Беларуси получают личные подарки. Так, 3 ноября в Белыничах сдали новый жилой дом: 40 семей стали новоселами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новоселье в просторной трехкомнатной квартире справляет и многодетная семья Семашко. Новую жилплощадь они ждали чуть более года. Квартира площадью 80 квадратных метров досталась на льготных условиях: 75 % стоимости субсидируется государством. На оставшуюся сумму семье выдан льготный кредит на 20 лет.
Татьяна Семашко, житель Бе лыничей:
Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:
Этот дом построили всего за полгода. К качеству нареканий у новоселов нет. Ключи от квартир получили 28 многодетных семей, остальное жилье будет арендным. Оно предназначено для семей молодых специалистов. Эти квартиры сдали сразу со внутренней отделкой. Так что заезжать можно уже сегодня.
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«Это шикарный подарок!» 28 многодетных семей получили ключи от своих квартир в новом жилом доме в Белыничах
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«Это шикарный подарок!» 28 многодетных семей получили ключи от своих квартир в новом жилом доме в Белыничах
Новости Беларуси. Традиционно каждый год к 7 ноября жители Беларуси получают личные подарки. Так, 3 ноября в Белыничах сдали новый жилой дом: 40 семей стали...
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