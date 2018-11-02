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Россию ждут "колоссальные" военные расходы, если Грузия вступит в НАТО

03.11.2018 17:22 — Разное | Партизан  
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Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД РФ Андрей Келин.



По его словам, в Москве рассматривают желание Грузии стать членом североатлантического альянса как проблему, для решения которой потребуются дополнительные инвестиции в оборону, пишет Finanz.ru.

"Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи", - объяснил Келин, добавив, что "тратить" нужно будет "колоссальные ресурсы", и "это неизбежно" (цитаты по ТАСС).

Все это необходимо, чтобы "предотвратить возможные действия со стороны вероятного противника", объяснил дипломат.

Та же проблема возникнет в случае вступления в НАТО Украины, граница с которой "совершенно не оборудована", продолжит он. Необходимо выстраивать оборонительные эшелоны и переводить оборонительные построения на юг, добавил Келин. Он выразил надежду, что членство в альянсе - не вопрос ближайшего будущего как для Киева, так и для Тбилиси.

НАТО "полностью поддерживает" евроатлантические устремления Тбилиси, а "Грузия станет членом НАТО", заявил генсек блока Йенс Столтенберг в ходе визита в страну в июле.


В организации впечатлены прогрессом, которого страна добилась на пути реформ, сказал Столтенберг, и призывают Грузию следовать тем же курсом. Генсек организации также поблагодарил Тбилиси за вклад, который страна вносит в стабильность черноморского региона.

В конце мая премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил надежду, что страна вступит в НАТО в 2021 году.


 
 
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Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД РФ Андрей Келин.
 
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