Лукашенко: китайские кредиты нужно направлять на поддержку толковых частников

Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил руководству правительства во время посещения Витебского мехового комбината.





"У нас большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов, семь миллиардов, есть еще и дешевые. «Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов», - сказал Александр Лукашенко. - Есть толковый частник, которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы, вот им надо помогать. Они за 20-30 миллионов (долларов. - Прим. БЕЛТА) создадут нам сотни тысяч рабочих мест".



