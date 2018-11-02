Эстонская авиакомпания отказалась от полетов между Минском и Таллинном









Об этом заявил руководитель пресс-службы фирмы Тоомас Уйбо.





По его словам, со сменой руководства сменилась и основная стратегия предприятия. Теперь внимание будет уделяться не количеству, а качеству.





«Мы вели переговоры об открытии самых разных новых направлений, в том числе и авиалинии Таллинн - Минск. Но на сегодняшний день можно утверждать, что в 2019 году мы не откроем ни одной новой авиалинии. Каждое новое направление означает поиск ресурсов. И если этим заниматься постоянно и в ускоренном порядке, то, к сожалению, начинает страдать качество услуг, предоставляемых авиакомпанией. Причин нашего решения несколько. В том числе и ограниченный рынок пилотов», - пояснил Уйбо.





О том, что Таллинн и Минск может связать прямая авиалиния, портал rus.err.ee впервые написал прошлой осенью.









Тоомас Уйбо говорил rus.err.ee в том числе то, что упрощение визового режима между Беларусью и Эстонией является дополнительным аргументом в пользу потенциального запуска авиалинии Таллинн-Минск.



