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Эстонская авиакомпания отказалась от полетов между Минском и Таллинном

03.11.2018 16:58 — Разное | Партизан  
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Авиакомпания Nordica решила не запускать авиалинию Таллинн — Минск ни в этом, ни в следующем году. Более того, в 2019 у фирмы не появится ни одного нового направления, пишет err.ee.



Об этом заявил руководитель пресс-службы фирмы Тоомас Уйбо.

По его словам, со сменой руководства сменилась и основная стратегия предприятия. Теперь внимание будет уделяться не количеству, а качеству.

«Мы вели переговоры об открытии самых разных новых направлений, в том числе и авиалинии Таллинн - Минск. Но на сегодняшний день можно утверждать, что в 2019 году мы не откроем ни одной новой авиалинии. Каждое новое направление означает поиск ресурсов. И если этим заниматься постоянно и в ускоренном порядке, то, к сожалению, начинает страдать качество услуг, предоставляемых авиакомпанией. Причин нашего решения несколько. В том числе и ограниченный рынок пилотов», - пояснил Уйбо.

О том, что Таллинн и Минск может связать прямая авиалиния, портал rus.err.ee впервые написал прошлой осенью.

Тоомас Уйбо говорил rus.err.ee в том числе то, что упрощение визового режима между Беларусью и Эстонией является дополнительным аргументом в пользу потенциального запуска авиалинии Таллинн-Минск.


 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания Nordica решила не запускать авиалинию Таллинн — Минск ни в этом, ни в следующем году. Более того, в 2019 у фирмы не появится ни одного нового...
 
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