



«Домостроительные комбинаты уже разработали типовые проекты индивидуальных жилых домов, которые будут дешевыми, — порядка $300 за квадратный метр. Мы видим, что они будут пользоваться большим спросом», — сообщает БелТА со ссылкой на заместителя премьер-министра Владимира Кухарева.

Сейчас ведется работа по выделению земли под строительство индивидуального жилья. Например, у МАПИДа уже появилась площадка для строительства в Шабанах.





— Вице-премьер обозначил интерес государственных застройщиков к индивидуальному жилому строительству. Это очень хорошая новость, которая свидетельствует о том, что наши власти ориентируются на общемировые тренды развития жилищного домостроения, — считает директор компании «Надежный дом» Александр Андриянов. — В то же время настораживает то, что речь идет именно о типовых проектах. У Булгакова есть очень точная цитата: «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. Если осетрина второй свежести, то это значит, что она тухлая». Если провести параллель с классиком, то индивидуальный дом не может быть типовым. А если он типовой, то уже не индивидуальный. Государственное строительство частного жилья по умеренным ценам может стать драйвером экономики, но только в том случае, если оно будет востребовано.

А для этого проекты домов должны быть кастомизированы, то есть настроены под нужды конкретной семьи. На мой взгляд, есть необходимость в государственно-частном партнерстве в данном вопросе. Нужна кооперация государства с малым и средним бизнесом. Например, можно было бы привлечь небольшие архитектурные бюро, способные «тюнинговать» типовые проекты и сделать их неповторимыми. Это, к слову, открыло бы перспективы для формирования собственно белорусского стиля в архитектуре