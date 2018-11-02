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Государство - это «батька»? Лучше быть сиротой

03.11.2018 16:38 — Разное | Партизан  
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Газета «СБ. Беларусь сегодня» выступила с инициативой в 2019 году отметить 25-летие президентской власти и «четверть века независимой белорусской государственности». Несколько странное предложение - Декларация о государственном суверенитете Беларуси принята еще в 1990 году.

Государство - это «батька»? Лучше быть сиротой
 Но орган президентской администрации убежден, что «говорить о возникновении государственности в те годы можно лишь весьма условно». Интересная логическая цепочка - президент - Лукашенко - государственность, которую при желании можно сократить до Лукашенко - государственность. Ничего не напоминает из истории? 

В свежих «Визави» сошлись два социал-демократа с противоположными взглядами: нынешний председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь БОРИСОВ и бывший - Анатолий ЛЕВКОВИЧ.

ИГОРЬ БОРИСОВ: «ЛУКАШЕНКО ХОЧЕТ СТАТЬ «БАТЬКОЙ ВСЕХ БЕЛОРУСОВ»? В НАРОДЕ ГОВОРЯТ: ЛУЧШЕ БЫТЬ СИРОТОЙ»



- Суть предложения - показать не только обществу, но и ближайшим соседям, что внутри власти присутствует единство, что чиновники и народ высоко ценят тот вклад, который вложил в развитие и жизнедеятельность нашей страны президент. И своеобразная попытка развеять миф, который культивирует российская пропаганда, что кресло под Лукашенко шатается.

- Почему белорусская пропаганда решила совместить государственность с введением института президентства?

- Для того чтобы показать, что президентская форма правления более обоснована и человек жесткой руки именно тот правитель, который нужен белорусам, а парламентская форма правления якобы не прошла тест на выживание в тяжелых условиях, в которых проходило становления белорусского государства.

- А как же Декларация о государственном суверенитете 1990г. и придание ей статуса закона в 1991г.?

- Этот период более важный, чем избрание первого президента. Президентов может быть множество, а страна останется одна! Это не совсем корректный подход, мягко говоря. Обычно итоги правления политика подводят после его ухода в отставку - во время его руководства невозможно быть объективным и происходит идеологизация, когда некоторые пытаются переписать под человека историю и восхвалить его заслуги.

Поэтому можно смело обвинять «СБ. Беларусь сегодня» в необъективности: период правления Лукашенко еще не закончился, а его хотят уже героизировать.

Более того, этот опус следует рассматривать, как попытку усилить гос­идеологию. Само явление «государственная идеология» появилось в 2003г. Идеология как явление характерна для ряда авторитарных, тоталитарных и султанистских режимов.

При разн правителях она имеет либо символическое значение, либо является правилами, которым необходимо следовать, и отступление от них может наказываться. В Беларуси идеология не является обязательной в быту, частной жизни, однако ей сплошь пронизан госаппарат, госпредприятия и система образования.

В Беларуси попытка написать идеологию «под вождя» не получилась: научное сообщество очень тонко бойкотировало это явление на стадии его зарождения - никто из авторитетных ученых не взялся персонализировать идеологию, поэтому она носит абстрактной характер: что такое идеология, зачем она нужна, важнейшие положения идеологии белорусского государства и т.д.

А заявление «СБ. Беларусь сегодня», по моему мнению, может стать началом усиления госидеологии и ее персонализации.

- Лукашенко пытаются возвести в ранг национальной идеи, заменить ее конкретной персоной?

- В определенной степени. Мы помним, что идеология возникла в 2003г., а в 2004г. прошел референдум, который дал возможность действующему президенту руководить страной пожизненно. Ранее в Конституции были ограничения на два срока полномочий, однако с учетом того, что в стране нет института выборов, власть можно пытаться удержать административными методами в течение всей жизни. Идеология должна была способствовать укреплению президентской власти.

Подобное мы наблюдаем в Туркменистане. Бывший президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, который ушел в небытие, написал книжку (или за него написали) «Рухнама»; значит, все туркмены должны жить по заветам «отца всех туркмен».

Сейчас Туркменистан возглавляет Гургангулы Бердымухамедов, который также начал претендовать на роль писателя и уже написал свою версию идеологии для туркменов. В некой степени, мне кажется, белорусская пропаганда начала очередные попытки создать идеологию персоналистического характера и усилить роль лидера, показать народу и соседям свой белорусский путь и роль лидера, который по этому пути ведет белорусов. Однако аналога английскому «God save the Queen» («Боже, храни королеву») вряд ли получится.

- Выйдет ли из Лукашенко «батька всех белорусов»?

- Это вопрос. Многие белорусы уже 25 лет говорят: чем такого «батьку» иметь, лучше сиротой быть. Раз так говорят, значит, «батькой» для всех и не станет.

Сейчас в обществе новый тренд: Лукашенко достиг пенсионного возраста, у него есть свои внуки, поэтому некоторые его уже начали в шутку называть не «батькой», а «дедом».

В последнем вся сила белорусского остроумия, ведь «батька» звучит сильно, а вот «дед» - как-то сострадательно. А это уже вызов.

Справка «БелГазеты». Игорь Борисов родился в Могилеве, магистр политологии, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

АНАТОЛИЙ ЛЕВКОВИЧ: «ЛУКАШЕНКО ПОДОБРАЛ В СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА ВАЛЯВШУЮСЯ ПОД НОГАМИ ВЛАСТЬ»



- Как вам почин главного печатного органа президентской администрации?

- Правильно: появился президент - и со временем состоялась суверенная Беларусь. Как ни крути, президент появился в смутные времена для Беларуси. Вертикаль власти - тот самый инструмент, который работает однозначно: всякие «братки» были отстрелены по известным методам, политические оппоненты были обузданы, все остальные, кто пытался брыкаться, оказались на отшибе политической жизни в роли маргиналов.

Многие оппозиционеры, с которыми разговариваешь откровенно, признаются: Беларуси, по сравнению с другими республиками на постсоветском пространстве, повезло с Григорьевичем! Еще лет 10 назад я говорил руководителям БНФ: хлопцы, Григорьевич давно забрал ваши лозунги про суверенитет и независимость, придумайте что-нибудь новое.

Поэтому когда «СБ. Беларусь сегодня» говорит: давайте в 2019г. праздновать 25-летие президентства и 25-летие государственности - так это объективный факт!

- Насколько справедлив такой подход с исторической точки зрения? В 1990г. появилась Декларация о государственном суверенитете, и только в 1994г. введен институт президентства…

- Это период смуты, я сам являлся активным участником тех процессов. Власть валялась под ногами, Лукашенко пришел, подобрал ее, создал вертикаль (реформировал КПСС - КПБ) - и страну застолбил. Перед смертью Геннадий Карпенко приезжал в Брест на встречу в узком составе и заметил тогда: хлопцы, Лукашенко никому не отдаст Беларусь - он может только обменять ее на шапку Мономаха. Хлопцы злорадствовали: Беларусь может подмять под себя всю Россию!

Кстати, помешал взошествию на престол белоруса, как ни странно, тоже белорус - Анатолий Чубайс (родом из Борисова), который предотвратил подписание договора, написанного под Лукашенко и разрешавшего белорусам баллотироваться в президенты союзного государства. А то сидели бы мы сейчас в Кремле и решали геополитические проблемы.

Так что очевидно правы те, кто предлагает праздновать 25-летие президентства и государственности одновременно. А что, праздновать вместе с Лебедько, который вел Лукашенко к власти, или с коммунистом Калякиным? Да они, в том числе и тот же Кебич, разобрали бы страну на запчасти.

Государство все же состоялось, и в этом плане стране повезло. Правда, совсем не повезло демократии. Однако надо расставить исторические приоритеты, суверенитет - это цель, а демократия - просто инструмент, лопата в руках хорошего садовода. Так что если положить на чашу весов суверенитет или инструмент, ответ очевиден, хотя я сам демократ до мозга костей и за нее борюсь всю сознательную жизнь.

Я вместе с профессором Вячеславом Оргишем пытался не стать маргиналом, а вписаться в системный политический процесс. Мы открыто предлагали диалог всех общественных и политических сил и власти, а меня записали в предатели. Сегодня суверенитет мы имеем. Теперь перед обществом стоит задача модернизировать политическую систему Беларуси.

- «СБ.Беларусь сегодня» утверждает, что говорить «о возникновении государственности в те годы можно лишь весьма условно». И приводит пример: «Об уровне белорусской государственности позволяет судить хотя бы известный факт похищения в январе 1994г. литовскими спецслужбами с территории Беларуси коммунистических лидеров Литвы Миколаса Бурокавичюса и Юозаса Ермолавичюса». Простите, но как тогда оценивать похищение российскими спецслужбами в Гомеле украинца Павла Гриба, которое произошло летом 2016г.? Тогда в чем разница между уровнем государственности тогда и сейчас?

- Я бы не зацикливался на этих фактах, это не фундаментальные основы. Ошибок можно найти множество. По факту Лукашенко может радоваться, что совпадает празднование двух событий. Он сделал то, что сделал. Другой вопрос - как это делалось.

- Выстраивается интересная логическая цепочка: президентство - Лукашенко - государственность. Все 24 года президентства связаны с одним лицом - с Лукашенко. Следовательно, между Лукашенко ­и государственностью страны ставится знак равенства?

- По крайней мере, Лукашенко себя так презентует, так на сегодняшний день пока и есть. И с таким подходом в принципе можно согласиться. «Государство - это я!» - говорил французский король Людовик XIV. Лукашенко тоже так говорит, и это фундаментальная реальность, которую мы имеем.

Мы, социал-демократы, в своей партийной программе сделали ставку на парламентскую республику, а ОГП воевала с нами за президентскую республику. Я остаюсь приверженцем парламентской республики, но с высоты сегодняшнего момента понимаю, что на этапе смутного времени (развал СССР, КПСС) вертикаль власти, президентская власть сработала быстрее и организованнее парламентской. Парламентскую республику необходимо устанавливать сегодня: страна состоялась, все устаканилось - осталось совершить модернизацию политической системы.

Этот вопрос я ставил перед президентом публично, и задавался вопросом, хватит ли ему смелости и решительности совершить модернизацию политической системы. Или же это придется делать другому после Лукашенко.

- По факту происходит персонализация гос­идеологии и Лукашенко становится главным и единственным носителем и символом белорусской государственности?

- Действительно, с одной стороны, идет персонификация государственной идеологии. Миф «батька» - это все и есть персонификация государственной идеологии. Существующая политическая система требует соответствующей, адекватной ей идеологии, политическая система заточена на одного человека - на «батьку»; как ни крути, именно «батька» и должен быть в центре идеологии.

Еще раз повторяю: политическая система, в центре которой «батька», и идеология, которая ее обслуживает, всегда совпадают; если не совпадают - система разваливается.

Государство сегодня состоялось, и в этом большую роль сыграл авторитаризм Лукашенко, который хорошо работал в смутные времена. Лукашенко по большому счету приспособил систему КПСС к новым реалиям; но его система, сделавшая страну суверенной, сегодня стала тормозом для суверенитета.


Я походил по райисполкомам, где сидят идеологи. Захожу к одному по обычному человеческому делу - надо выкопать пруд на дачах. Идеолог отвечает: это не мое дело. Кстати, выпускник Брестского пединститута, он меня узнал. Говорю ему: ты же должен быть как комиссар, как во времена КПСС, когда все вопросы, связанные с людьми, являлись главной компетенцией идеолога. А ведь сегодня так работают практически все белорусские идеологи. Чтобы выкопать пруд, мне надо просить самого Лукашенко, первого и единого президента. Вот это и есть образец ручного управления. А Лукашенко не может достать до каждого пруда и забора. Ручное управление сегодня больше не работает.

Справка «БелГазеты». Анатолий Левкович родился 9 июня 1953г. в деревне Дуброва Гомельской области. После завершения воинской службы (офицер запаса) окончил БГУ. В 1984г. защитил диссертацию по теме «Динамика мировоззренческих оснований исследования природы человека (гносеологический и социокультурный аспекты)». С 1979г. по 2006г. преподавал в Брестском госуниверситете им. Пушкина. Имеет более 200, в т.ч. научных, публикаций. Один из основателей БСДП, ее председатель (2005-11гг), с 2012г. - председатель оргкомитета РОПО «Социал-демократы за диалог и консолидацию». Кандидат философских наук, доцент.




 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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