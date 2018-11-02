Восемь из топ-10 неплательщиков в ФСЗН — из Витебской области

В первую десятку неплательщиков вошли восемь предприятий из Витебской области: три — из Глубокского района, по два — из Миорского и Докшицкого, одно — из Оршанского.





Начало списка занимают сельскохозяйственное предприятие "Мерецкие" из Глубокского района и Глубокский комбикормовый завод. Они задолжали 1 093 375 рублей и 984 369 рублей соответственно. На третьем месте идет филиал "ПСХ" Слуцкого агросервиса: его задолженность — 569 843 рубля.





Также в топ-10 вошли УП "Константинов двор" (Глубокский район), ОАО "Торгуны" и КУП "Докшицкий" (оба — Докшицкий район), ОАО "Оршанский райагросервис", ОАО "Миорский райагросервис", ООО "СМУ №200" ( Солигорский район) и ПУПКС "Миорский".









Кстати, если предприятие вовремя не платит взносы в ФСЗН, это может повлиять на размер пенсии работника в сторону её уменьшения.



