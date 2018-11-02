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Восемь из топ-10 неплательщиков в ФСЗН — из Витебской области

03.11.2018 15:59 — Разное | Партизан  
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348 предприятий страны вовремя не заплатили взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), пишет tut.by со ссылкой на статистику фонда. Причём учитываются только те организации, которые задолжали более 10 тысяч рублей. Общая сумма задолженности составила почти 28,8 миллиона рублей.

В первую десятку неплательщиков вошли восемь предприятий из Витебской области: три — из Глубокского района, по два — из Миорского и Докшицкого, одно — из Оршанского.

Начало списка занимают сельскохозяйственное предприятие "Мерецкие" из Глубокского района и Глубокский комбикормовый завод. Они задолжали 1 093 375 рублей и 984 369 рублей соответственно. На третьем месте идет филиал "ПСХ" Слуцкого агросервиса: его задолженность — 569 843 рубля.

Также в топ-10 вошли УП "Константинов двор" (Глубокский район), ОАО "Торгуны" и КУП "Докшицкий" (оба — Докшицкий район), ОАО "Оршанский райагросервис", ОАО "Миорский райагросервис", ООО "СМУ №200" ( Солигорский район) и ПУПКС "Миорский".


Кстати, если предприятие вовремя не платит взносы в ФСЗН, это может повлиять на размер пенсии работника в сторону её уменьшения.


 
 
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348 предприятий страны вовремя не заплатили взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), пишет tut.by со ссылкой на статистику фонда. Причём учитываются только те...
 
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