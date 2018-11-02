Гродненские следователи устанавливают обстоятельства двух ДТП, которые произошли 3 ноября в Ошмянах и Ошмянском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.





На трассе Борисов — Вилейка — Ошмяны недалеко от деревни Нарбуты Ошмянского района произошло столкновение Volkswagen Passat, которым управлял 30-летний мужчина, и «Газели». В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Также травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажирка «Газели», однако госпитализация им не потребовалась.





Почти одновременно с сообщением об этом ДТП в милицию поступила информация о том, что в больнице скончалась 76-летняя пенсионерка, которую доставили с телесными повреждениями утром 3 ноября с улицы Красноармейской в Ошмянах.





— В результате проведенных первоначальных следственных действий было установлено, что полученные пенсионеркой травмы характерны для наезда автомобилем. Кроме того, изъятые с мест обоих происшествий следы позволяют сделать вывод о взаимосвязи двух событий. Проверяется версия наезда на пешехода автомобилем Volkswagen Passat, — рассказали в СК.