ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Ошмянами VW врезался в "Газель". Предварительно, до этого легковушка насмерть сбила женщину и скрылась

03.11.2018 17:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гродненские следователи устанавливают обстоятельства двух ДТП, которые произошли 3 ноября в Ошмянах и Ошмянском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.


На трассе Борисов — Вилейка — Ошмяны недалеко от деревни Нарбуты Ошмянского района произошло столкновение Volkswagen Passat, которым управлял 30-летний мужчина, и «Газели». В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Также травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажирка «Газели», однако госпитализация им не потребовалась.


Почти одновременно с сообщением об этом ДТП в милицию поступила информация о том, что в больнице скончалась 76-летняя пенсионерка, которую доставили с телесными повреждениями утром 3 ноября с улицы Красноармейской в Ошмянах.


— В результате проведенных первоначальных следственных действий было установлено, что полученные пенсионеркой травмы характерны для наезда автомобилем. Кроме того, изъятые с мест обоих происшествий следы позволяют сделать вывод о взаимосвязи двух событий. Проверяется версия наезда на пешехода автомобилем Volkswagen Passat, — рассказали в СК.

 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненские следователи устанавливают обстоятельства двух ДТП, которые произошли 3 ноября в Ошмянах и Ошмянском районе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчин в Беларуси - 46,6%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика