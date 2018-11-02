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Мужчин в Беларуси - 46,6%

03.11.2018 17:23 — Разное | Ежедневник  
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Мужчин в Беларуси - 46,6%

Такие данные содержатся в статистическом обзоре Белстата, посвященном Всемирному Дню мужчин. Он отмечается сегодня, 3 ноября.

Как говорится в обзоре, на 1 января 2018 года в стране численность мужчин составила 4421,5 тыс. человек, или 46,6% от общей численности населения Беларуси. 

Три четверти мужчин проживает в городах и поселках городского типа. На начало текущего года их численность составила 3417,9 тыс. человек.

Средний возраст белорусских мужчин на начало 2018 года составлял 37,5 года. Причем проживающие в сельской местности мужчины старше, чем мужчины-горожане.

На начало текущего года в трудоспособном возрасте находилось 64,7% общей численности мужского населения (среди горожан – 65,8%, сельчан – 60,9%).

На конец 2017 года в численности работающих в организациях республики мужчины составляли 44,8%. Преимущественно «мужскими» являются такие виды экономической деятельности, как информация и связь; промышленность; сельское, лесное и рыбное хозяйство; транспортная сфера; строительство, где удельный вес мужчин составляет от 55,2% до 81,2% от общего числа работников организаций соответствующего вида экономической деятельности.

 
 
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Такие данные содержатся в статистическом обзоре Белстата, посвященном Всемирному Дню мужчин. Он отмечается сегодня, 3 ноября.
 
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