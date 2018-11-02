Без регистрации и SMS. В сети появилась веб-версия книги Виктора Мартиновича «Ноч».

Буквально пару дней назад беларуский писатель Виктор Мартиновичь презентовал свою новую книгу, написанную на мове, «Ноч». Бумажная версия романа уже появилась в книжных магазинах Минска, а сегодня наши коллеги из 34mag загрузили веб-версию книги. Читать можно прямо сейчас, что мы вам и советуем.



О чем роман



Как пишут в СМИ, роман-игра от Мартиновича – это книга о том, как наш Минск оказался в полной тьме и холоде, а люди стали жить, задаваясь вопросом, где же свет?



«Дзіўныя часы насталі – вечная ноч над Беларуссю, Менск пераўтварыўся ў дзясятак полісаў, замест грошай – батарэйкі, ненавісныя «яблычнікі» замоўклі назаўжды і толькі праклятыя пытанні ўсё тыя ж: калі тут адвечная цемра, то дзе – святло? І шчодра разлітая па старонках трывога як паліва рамана, які ты можаш прачытаць як комікс ці камп’ютарную гульню, а можаш даць нырца ў пошуках расстаўленых аўтарам пастак, каб паглядзець, якія дзіўныя пачвары, што тут жывуць, ужо трапіліся ў іх», – пишут о романе на 34mag. В общем, когда еще уходить в литеаратурный мир, как не на выходных?



