ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без регистрации и SMS. В сети появилась веб-версия книги Виктора Мартиновича «Ноч».

03.11.2018 16:57 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Буквально пару дней назад беларуский писатель Виктор Мартиновичь презентовал свою новую книгу, написанную на мове, «Ноч». Бумажная версия романа уже появилась в книжных магазинах Минска, а сегодня наши коллеги из 34mag загрузили веб-версию книги. Читать можно прямо сейчас, что мы вам и советуем. 

О чем роман 

Как пишут в СМИ, роман-игра от Мартиновича – это книга о том, как наш Минск оказался в полной тьме и холоде, а люди стали жить, задаваясь вопросом, где же свет? 

«Дзіўныя часы насталі – вечная ноч над Беларуссю, Менск пераўтварыўся ў дзясятак полісаў, замест грошай – батарэйкі, ненавісныя «яблычнікі» замоўклі назаўжды і толькі праклятыя пытанні ўсё тыя ж: калі тут адвечная цемра, то дзе – святло? І шчодра разлітая па старонках трывога як паліва рамана, які ты можаш прачытаць як комікс ці камп’ютарную гульню, а можаш даць нырца ў пошуках расстаўленых аўтарам пастак, каб паглядзець, якія дзіўныя пачвары, што тут жывуць, ужо трапіліся ў іх», – пишут о романе на 34mag. В общем, когда еще уходить в литеаратурный мир, как не на выходных? 


 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Буквально пару дней назад беларуский писатель Виктор Мартиновичь презентовал свою новую книгу, написанную на мове, «Ноч». Бумажная версия романа уже появилась в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где искать коттеджи по $300 за "квадрат"?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика