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Без регистрации и SMS. В сети появилась веб-версия книги Виктора Мартиновича «Ноч».
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Буквально пару дней назад беларуский писатель Виктор Мартиновичь презентовал свою новую книгу, написанную на мове, «Ноч». Бумажная версия романа уже появилась в книжных магазинах Минска, а сегодня наши коллеги из 34mag
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Буквально пару дней назад беларуский писатель Виктор Мартиновичь презентовал свою новую книгу, написанную на мове, «Ноч». Бумажная версия романа уже появилась в...
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