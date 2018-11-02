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Российский МиГ-29 потерпел крушение в Египте
Истребитель МиГ-29М разбился в Египте, сообщили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - сказали в ОАК.
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Истребитель МиГ-29М разбился в Египте, сообщили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Мы располагаем оперативной информацией об аварии...
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