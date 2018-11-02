83-летний Шушкевич покинул пост председателя оппозиционной партии БСДГ

Бывший председатель Верховного Совета Беларуси, 83-летний Станислав Шушкевич покинул пост главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (БСДГ).

Новым руководителем социал-демократической партии избран 33-летний Сергей Черечень, ранее занимавший пост заместителя руководителя БСДГ, сообщило агентство БелаПАН.

С.Шушкевич руководил БСДГ с 1998 года, партия была зарегистрирована в 1996 году.

Ранее выборы нового руководителя партии переносились из-за болезни С.Шушкевича. В ходе голосования 3 ноября выдвигалось двое кандидатов - Сергей Черечень и Валерий Артишевский. За С.Череченя проголосовали 31 из 36 членов партии, принимавших участие в голосовании.

С.Черчень родился в мае 1985 года в Кричеве. Окончил Могилевский государственный областной лицей, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. В 2016 году выдвигался кандидатом в депутаты белорусского парламента. С 2017 года - председатель общественного объединения "Дипломатия". Генеральный директор группы компаний DIIN.

С.Шушкевич, первый глава белорусского государства, является одним из подписантов исторических Беловежских соглашений в 1991 году.