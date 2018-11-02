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В Москве задержали на 72 часа 14-летнего школьника, знакомого "архангельского террориста"

03.11.2018 15:56 — Разное | Интерфакс  
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Пресненский суд Москвы в субботу на трое суток продлил срок задержания школьника, общавшегося с "архангельским подрывником" и задержанного по делу об изготовлении взрывного устройства.

"Постановлением суда срок задержания подозреваемого продлен на 72 часа, то есть до 14:50 6 ноября", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

В субботу суд начал рассмотрение ходатайства следствия об аресте молодого человека. Слушание прошло в закрытом режиме, поскольку подозреваемый - несовершеннолетний.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что 14-летний московский школьник, который, по предварительной версии, общался с так называемым "архангельским подрывником", был задержан в рамках уголовного дела о "незаконном приобретении, хранении, взрывчатых веществ или взрывных устройств" (ст. 222.1 УК РФ) и о "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств" (ст. 223.1 УК РФ).

По словам осведомленного собеседника "Интерфакса", в квартире молодого человека был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Как сообщалось, 31 октября в здании управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв. В информцентре Национального антитеррористического комитета сообщили, что молодой человек вошел в здание, достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. В результате визитер погиб на месте, ранения получили три сотрудника учреждения.

В Следственном комитете уточнили, что подрывником оказался 17-летний местный житель. Информированный источник в свою очередь сообщал, что погибший подросток учился на втором курсе политехнического колледжа и состоял в интернет-сообществе "анархистов".

Возбуждено уголовное дело по статье "теракт" (статья 205 УК РФ).

 

 
 
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Пресненский суд Москвы в субботу на трое суток продлил срок задержания школьника, общавшегося с "архангельским подрывником" и задержанного по делу об изготовлении...
 
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