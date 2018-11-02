﻿ Российские автоперевозчики попросили суд запретить сервис BlaBlaCar. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские автоперевозчики попросили суд запретить сервис BlaBlaCar

03.11.2018 15:46 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" направила в Таганский суд Москвы исковое заявление с требованием запретить на территории России деятельность сервиса BlaBlaCar (ООО "Комьюто Рус").

"1 ноября 2018 года подан коллективный иск о запрете "БлаБлаКар". Защита наших прав в наших руках!!!" - говорится в сообщении организации.

В свою очередь, в Таганском суде "Интерфаксу" сообщили, что заявление было зарегистрировано в четверг, однако процессуального решения по нему еще не принято.

Истцом, согласно тексту заявления, выступает ООО "Транс Лайн" из Астрахани, к которому присоединились 27 компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, ответчиками - ООО "Комьюто Рус" и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Заявитель просит признать запрещенной информацию, размещаемую на сайте blablacar.ru и через мобильное приложение BlaBlaCar, а также запретить на территории Российской Федерации деятельность ООО "Комьюто Рус" в части работы сервиса BlaBlaCar.

Истец, в частности, полагает, что BlaBlaCar способствует развитию в стране нелегальных перевозок автомобильным транспортом "в обход действующего законодательства с целью ухода от налогообложения и финансовых расходов на обеспечение безопасности".

С помощью сервиса, поясняет заявитель, водители легковых автомобилей и владельцы автобусов осуществляют сбор и перевозку пассажиров на коммерческой основе между населенными пунктами под прикрытием понятия "попутчик", "совместные перевозки", а доход - "компенсация затрат на топливо".

"В условиях сложившейся ситуации функционирование данного информационного ресурса влечет организацию незаконных перевозок, что негативно сказывается на рентабельности работы предприятий отрасли. (...) До приведения работы сервиса BlaBlaCar в соответствие с требованиями действующего российского законодательства - деятельность BlaBlaCar является противозаконной", - говорится в иске.

Комментариями ООО "Комьюто Рус" по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Количество его пользователей в России - более 15 млн, совокупная аудитория BlaBlaCar в мире составляет 65 млн пользователей.

"Объединение автопассажирских перевозчиков" было официально создано в 2017 году, в настоящее время в него входит 124 пассажирских перевозчика из 18 российских регионов. Основными целями и направлениями деятельности организации "являются создание благоприятных условий для деятельности членов Объединения, обеспечение защиты их прав, представление общих интересов в органах государственной власти и органах местного самоуправления, общественных объединениях, государственных, коммерческих и международных организациях, содействие цивилизованному развитию и оздоровление автотранспортной отрасли".

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" направила в Таганский суд Москвы исковое заявление с требованием...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хваленая израильская медицина: больному удалили не те позвоночные диски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика