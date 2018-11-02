Российские автоперевозчики попросили суд запретить сервис BlaBlaCar

Межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" направила в Таганский суд Москвы исковое заявление с требованием запретить на территории России деятельность сервиса BlaBlaCar (ООО "Комьюто Рус").

"1 ноября 2018 года подан коллективный иск о запрете "БлаБлаКар". Защита наших прав в наших руках!!!" - говорится в сообщении организации.

В свою очередь, в Таганском суде "Интерфаксу" сообщили, что заявление было зарегистрировано в четверг, однако процессуального решения по нему еще не принято.

Истцом, согласно тексту заявления, выступает ООО "Транс Лайн" из Астрахани, к которому присоединились 27 компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, ответчиками - ООО "Комьюто Рус" и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Заявитель просит признать запрещенной информацию, размещаемую на сайте blablacar.ru и через мобильное приложение BlaBlaCar, а также запретить на территории Российской Федерации деятельность ООО "Комьюто Рус" в части работы сервиса BlaBlaCar.

Истец, в частности, полагает, что BlaBlaCar способствует развитию в стране нелегальных перевозок автомобильным транспортом "в обход действующего законодательства с целью ухода от налогообложения и финансовых расходов на обеспечение безопасности".

С помощью сервиса, поясняет заявитель, водители легковых автомобилей и владельцы автобусов осуществляют сбор и перевозку пассажиров на коммерческой основе между населенными пунктами под прикрытием понятия "попутчик", "совместные перевозки", а доход - "компенсация затрат на топливо".

"В условиях сложившейся ситуации функционирование данного информационного ресурса влечет организацию незаконных перевозок, что негативно сказывается на рентабельности работы предприятий отрасли. (...) До приведения работы сервиса BlaBlaCar в соответствие с требованиями действующего российского законодательства - деятельность BlaBlaCar является противозаконной", - говорится в иске.

Комментариями ООО "Комьюто Рус" по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Количество его пользователей в России - более 15 млн, совокупная аудитория BlaBlaCar в мире составляет 65 млн пользователей.

"Объединение автопассажирских перевозчиков" было официально создано в 2017 году, в настоящее время в него входит 124 пассажирских перевозчика из 18 российских регионов. Основными целями и направлениями деятельности организации "являются создание благоприятных условий для деятельности членов Объединения, обеспечение защиты их прав, представление общих интересов в органах государственной власти и органах местного самоуправления, общественных объединениях, государственных, коммерческих и международных организациях, содействие цивилизованному развитию и оздоровление автотранспортной отрасли".