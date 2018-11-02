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МЧС: на стройке в Минске упал кран

03.11.2018 17:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске 3 ноября на стройке упал кран.  

Как сообщает МЧС в Twitter, инцидент произошёл по улице Освобождения. В результате случившегося никто не пострадал.  

МЧС: на стройке в Минске упал кран
Фото: twitter.com/112MINSK  

Помощь спасателей не потребовалась. Причина падения крана неизвестна.  

МЧС: на стройке в Минске упал кран
Фото: twitter.com/112MINSK  

Весной 2018 года в Мозыре на пристани упал портовый кран. 

Причиной стал сильный ветер – подробности здесь.  
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 3 ноября на стройке упал кран.   Как сообщает МЧС в Twitter, инцидент произошёл по улице Освобождения. В результате случившегося никто не...
 
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