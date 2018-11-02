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МЧС: на стройке в Минске упал кран
Новости Беларуси. В Минске 3 ноября на стройке упал кран.
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Помощь спасателей не потребовалась. Причина падения крана неизвестна.
Весной 2018 года в Мозыре на пристани упал портовый кран.
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Новости Беларуси. В Минске 3 ноября на стройке упал кран. Как сообщает МЧС в Twitter, инцидент произошёл по улице Освобождения. В результате случившегося никто не...
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