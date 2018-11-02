Нацбанк ответил критикам жесткой денежно-кредитной политики

«Вновь пропагандируется тезис, что «жесткое» монетарное таргетирование, которым «увлекся» Нацбанк, является сдерживающим фактором экономического роста, тогда как его основной задачей должно быть стимулирование банков к активному кредитованию экономики по низким ставкам», — пишет он.





пише т belmir.by Мурин напомнил, что такая практика применялась в нашей стране до 2012 года,т belmir.by





Последствиями стали самые большие на постсоветском пространстве инфляция и девальвация, сильная валютизация экономики и высокие инфляционные ожидания, расходование ЗВР и накопление госдолга в иностранной валюте.





«Большая часть этих явлений по-прежнему продолжает оказывать повседневное влияние на экономические процессы в стране и ограничивает эффективность реализации денежно-кредитной политики», – комментирует представитель регулятора.





Так, правительству и Нацбанку требовалось за январь – сентябрь 2018 года исполнить внешних и внутренних валютных обязательств в общем объеме на 4,3 млрд долларов США.





Для сравнения: положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами за 8 месяцев 2018 года составило лишь 580 млн долларов, прямые иностранные инвестиции без реинвестированных доходов – 360 млн долларов.





«То есть реальный сектор белорусской экономики генерирует чистое поступление валюты в страну в объеме, несопоставимом с величиной выплат по госдолгу», – подчеркивает Мурин.





В свою очередь, это требует от правительства и Нацбанка частичного рефинансирования своих валютных обязательств в целях недопущения значимого снижения ЗВР.





За январь – сентябрь 2018 года путем выпуска ценных бумаг привлечено около 1,4 млрд долларов США. В результате на 1 октября золотовалютные резервы составили 6,9 млрд долларов, или два месяца импорта.





При этом их снижение с начала года (на 390 млн долларов) было меньшим, чем предусматривалось программными документами на текущий год.





Но только правительству предстоит в последующие три года направить на погашение своих валютных обязательств около 12 млрд долларов США.





Соответственно, валютные заимствования правительства и Нацбанка являются в настоящее время объективной экономической реальностью, делает вывод Мурин.





«Но одним из ключевых факторов, определяющим возможность их привлечения по приемлемой цене на международном рынке, как раз и является уровень ЗВР страны. Чем выше их уровень достаточности, тем (при прочих равных) меньше стоимость заимствования для суверенного заемщика», – напомнил он.





Для Беларуси это особенно актуально, если учесть, что почти треть средств, направляемых на погашение валютных обязательств, предназначена для обслуживания долга.









По словам представителя Нацбанка, сложившиеся в настоящее время монетарные условия носят большей частью нейтральный характер. То есть они не приводят ни к снижению, ни к ускорению инфляции, а также не препятствуют восстановлению экономической активности.





«Об этом свидетельствует факторный анализ произошедшего в текущем году закрытия отрицательного разрыва выпуска», – уточнил Мурин.



