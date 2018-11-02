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Никто из силовиков не подтвердил задержание бизнесмена Израилевича

03.11.2018 17:32 — Разное | Партизан  
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С момента задержания бизнесмена Аркадия Израилевича прошло 72 часа, однако ни одна из силовых структур не подтвердила свою причастность к этому.


Фото: Facebook

Напомним, информация о задержании Израилевича появилась в СМИ поздно вечером 31 октября. Как сообщала «Наша нiва», его задержали за дачу взятки. Источник из окружения бизнесмена уверял TUT.BY, что никто взяток не давал, а была «чистая провокация». Он надеялся, что в течение 72 часов, на протяжении которых человека могут удерживать без предъявления обвинения, во всем разберутся и бизнесмена выпустят.

Однако время прошло, и иллюзий уже никто не питает.

— Человека нет дома. Это факт. Ни у кого до сих пор нет официальных документов по этому поводу. Его изолировали и мурыжат. [Силовые] ведомства открещиваются и перекладывают друг на друга. Потому что фактов нет, но, видимо, есть чье-то желание его задержать. Поэтому не выпускают, — считает информированный собеседник. — Время поджимает, и они пытаются что-нибудь найти. И думаю, что-то придумают и дадут задним числом. Даже те, кто открещивается сейчас.

В течение 3 дней в КГБ и ДФР уверяли, что «дела Израилевича» у них нет. А пресс-служба СК вчера, 2 ноября, в соцсетях даже открестилась от него в стихотворной форме. В МВД не были так категоричны, но если будет информация, то она появится на официальном сайте. На утро субботы, 3 ноября, информации не было.

Аркадий Израилевич является совладельцем группы компаний ИВ, которая построила ряд бизнес-центров и жилых домов в Минске. Бизнесмен также занимался торговлей нефтепродуктами. Имеет долю в асфальтобетонном заводе в Минске. Израилевич входит в сотню самых влиятельных бизнесменов страны по версии «Ежедневника».

Несколько лет назад бизнесмен схлестнулся с минскими чиновниками, завернувшими его инвестпроекты. В частности, речь шла про строительство на месте подстанции № 9 «Городской станции скорой медицинской помощи» на ул. Красноармейской, 16а административно-общественного комплекса и культурно-развлекательного центра Park Avenue на берегу Свислочи на улице Пулихова.


Однако большую известность он приобрел в текущем году тем, что защищал владельцев ресторана «Поедем поедим», который открылся в Куропатах. Бизнесмен подал в суд на газету «Новы час», которая написала, что он якобы является конечным бенефициаром этого заведения. Но проиграл процесс. Прокуратура Советского района Минска сначала направила апелляционный протест на решение суда, но достаточно быстро его отозвала.


 
Теги: Минск
 
 
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С момента задержания бизнесмена Аркадия Израилевича прошло 72 часа, однако ни одна из силовых структур не подтвердила свою причастность к этому.
 
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