Видеофакт: минчанка сразила всех членов жюри российского «Голоса»

Вчера своим роскошным выступлением всех членов жюри – Ани Лорак, Баста, Константин Меладзе и Шнур – сразила очаровательная девушка из Беларуси – Юлиана Беляева, которая исполнила песню Стиви Уандера They Won’t Go When I Go. К девушке повернулись все члены жюри. Юлиана выбрала команду Меладзе.