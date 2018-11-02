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Видеофакт: минчанка сразила всех членов жюри российского «Голоса»
Вчера своим роскошным выступлением всех членов жюри – Ани Лорак, Баста, Константин Меладзе и Шнур – сразила очаровательная девушка из Беларуси – Юлиана Беляева, которая исполнила песню Стиви Уандера They Won’t Go When I Go. К девушке повернулись все члены жюри. Юлиана выбрала команду Меладзе.
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Вчера своим роскошным выступлением всех членов жюри – Ани Лорак, Баста, Константин Меладзе и Шнур – сразила очаровательная девушка из Беларуси – Юлиана Беляева,...
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