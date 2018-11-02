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Коммунист Сергей Черечень сменил Шушкевича у руля социал-демократов

03.11.2018 17:22 — Разное | Партизан  
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Партия «Белорусская социал-демократическая «Грамада» выбрала нового главу. Им стал бывший член Коммунистической партии 33-летний Сергей Черечень. На этот пост выдвигался также Валерий Артишевский. Из 36 принявших участие в голосовании 31 поддержали кандидатуру Череченя.

Коммунист Сергей Черечень сменил Шушкевича у руля социал-демократов
Сергей Черечень instagram.com/svcherechen
Первая сессия съезда состоялась 9 сентября в Минске. На ней делегаты съезда избрали новый состав Рады БСДГ, а выборы председателя пришлось перенести, так как Станислав Шушкевич лежал в госпитале. 83-летний Шушкевич остался в членах центральной рады партии.

Из 36 принявших участие в голосовании 31 поддержал кандидатуру Череченя.
Справка
Сергей Черечень родился в мае 1985 года в Кричеве. Окончил Могилевский государственный областной лицей, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Специальность — «Многоканальные системы телекоммуникаций». В 2016 году выдвигался кандидатом в депутаты Палаты представителей. С 2017 года — председатель общественного объединения «Дипломатия». 
Генеральный директор группы компаний DIIN.


Партия «Грамада» была зарегистрирована в 1996 году. С 1998 года её возглавлял Станислав Шушкевич — председатель Верховного совета Беларуси 12-го созыва в 1991—1994 годах.
 
Теги: Минск
 
 
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Партия «Белорусская социал-демократическая «Грамада» выбрала нового главу. Им стал бывший член Коммунистической партии 33-летний Сергей Черечень. На этот пост...
 
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