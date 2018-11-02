Николай Лукашенко забросил три шайбы на любительском турнире в Шклове

Команда президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Могилевской области на любительско турнире в Шклове. На лед вместе с Александром Лукашенко вышел и его сын Николай, сообщает ОНТ .



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С самого начала команда президента (девятикратный победитель турнира среди любительских команд) захватила инициативу. На девятой минуте в воротах могилевчан оказалась первая шайба. Ее забросил Николай Лукашенко.

4:0 — исход первого периода. Могилевчане во втором периоде отставание сократили. Отличился Сергей Маторин. Он забросил три шайбы — и стал лучшим игроком матча в составе могилёвской команды.

8:14 — исход игры. Президент сделал две голевые передачи и отправил шайбу в ворота противника с подачи сына. На счету Николая Лукашенко три шайбы и титул лучшего игрока матча в составе команды Президента. Несмотря на любительский статус турнира, в этом сезоне организаторы ждут небывалой конкуренции, ведь сборные областей укрепились известными игроками.

В соревнованиях участвуют хоккейные команды из всех регионов. Кроме шкловской ледовой арены, матчи пройдут в Молодечно, Барановичах, Жлобине, Витебске и Минске.