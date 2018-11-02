ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске открылся международный кинофестиваль «Листопад»

03.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Минске открылся традиционный кинофестиваль «Листопад». В этом году в программе рекордное количество картин из 50 стран, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев. 

Осенняя пора – время «Листопада». Фестиваль проходит в Минске уже четверть века. И стал одним из самых старейших кинофорумов на пространстве СНГ. 

В этот раз на «Листопаде» представят почти 170 кинолент, причем это не только фильмы из европейских стран, но также из Кении и даже Южной Африки: мировые премьеры, документалистика и, конечно, игровое кино.

На открытие – в самый большой минский кинотеатр «Москва» – приехали десятки артистов, режиссеров, сценаристов. Им аплодировали, с ними фотографировались. А перед киномарафоном прошел марафон модный. 

В числе почетных гостей – узбекский актер Рустам Сагдуллаев и народная артистка России Светлана Немоляева. Одну из главных героинь «Служебного романа» встречают в Минске особенно тепло, несмотря на ненастную погоду. И, как сама призналась звезда кино, с «Листопадом» у нее тоже роман… по долгу службы. 

«Когда я в театре сказала, что меня пригласили на «Листопад» и что я поеду, то актеры, которые много снимались в Минске, сказали: «Ой, Светка, как здорово!». Все очень образовались, и я прежде всего!» – рассказывает народная артистка России.

Кстати, именно Немоляевой на церемонии открытия форума вручили награду исполкома СНГ «Кино без границ», что растрогало артистку до слез.

Нашел своего обладателя и спецприз президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». Хрустальную статуэтку вручили Сагдуллаеву. 

А фильмом открытия в этом году стала драма «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского. Лента о невозможной любви в сложное время: руины послевоенной Польши, борьба Востока и Запада в стране и отношениях. Именно такое, неравнодушное кино, которого так мало в последнее время, будет и в программе основного конкурса. 

«Нам придется потрудится, потому что здесь есть победители фестивалей. Этот фестиваль подводит итоги года. Я его называю «фестивалем фестивалей», – говорит председатель жюри основного конкурса игрового кино Юсуп Разыков.

На кинофестивале в этом году вспоминают Киру Муратову, которой не стало летом, поэтому и девиз форума «Познавая белый свет» по одноименной картине великого режиссера. Ну а познавать такое сложное современное кино минский зритель с больших экранов будет всю неделю: фильмы фестиваля уже можно посмотреть в пяти минских кинотеатрах. А в следующую пятницу назовут обладателя Гран-при «Листопада». 



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот раз в программе рекордное количество картин – почти 170 – из 50 стран, причем не только из Европы, но даже из Африки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика