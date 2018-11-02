В Минске открылся международный кинофестиваль «Листопад»

В Минске открылся традиционный кинофестиваль «Листопад». В этом году в программе рекордное количество картин из 50 стран, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Осенняя пора – время «Листопада». Фестиваль проходит в Минске уже четверть века. И стал одним из самых старейших кинофорумов на пространстве СНГ.

В этот раз на «Листопаде» представят почти 170 кинолент, причем это не только фильмы из европейских стран, но также из Кении и даже Южной Африки: мировые премьеры, документалистика и, конечно, игровое кино.

На открытие – в самый большой минский кинотеатр «Москва» – приехали десятки артистов, режиссеров, сценаристов. Им аплодировали, с ними фотографировались. А перед киномарафоном прошел марафон модный.

В числе почетных гостей – узбекский актер Рустам Сагдуллаев и народная артистка России Светлана Немоляева. Одну из главных героинь «Служебного романа» встречают в Минске особенно тепло, несмотря на ненастную погоду. И, как сама призналась звезда кино, с «Листопадом» у нее тоже роман… по долгу службы.

«Когда я в театре сказала, что меня пригласили на «Листопад» и что я поеду, то актеры, которые много снимались в Минске, сказали: «Ой, Светка, как здорово!». Все очень образовались, и я прежде всего!» – рассказывает народная артистка России.

Кстати, именно Немоляевой на церемонии открытия форума вручили награду исполкома СНГ «Кино без границ», что растрогало артистку до слез.

Нашел своего обладателя и спецприз президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». Хрустальную статуэтку вручили Сагдуллаеву.

А фильмом открытия в этом году стала драма «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского. Лента о невозможной любви в сложное время: руины послевоенной Польши, борьба Востока и Запада в стране и отношениях. Именно такое, неравнодушное кино, которого так мало в последнее время, будет и в программе основного конкурса.

«Нам придется потрудится, потому что здесь есть победители фестивалей. Этот фестиваль подводит итоги года. Я его называю «фестивалем фестивалей», – говорит председатель жюри основного конкурса игрового кино Юсуп Разыков.

На кинофестивале в этом году вспоминают Киру Муратову, которой не стало летом, поэтому и девиз форума «Познавая белый свет» по одноименной картине великого режиссера. Ну а познавать такое сложное современное кино минский зритель с больших экранов будет всю неделю: фильмы фестиваля уже можно посмотреть в пяти минских кинотеатрах. А в следующую пятницу назовут обладателя Гран-при «Листопада».