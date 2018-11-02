Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 6-12 градусов тепла.
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До 12 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 4 ноября
03.11.2018 18:41 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 6-12 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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