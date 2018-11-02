ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ошмянском районе расследуется двойное ДТП со смертельным исходом

03.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
На автодороге Борисов-Вилейка-Ошмяны возле деревни Нарбуты Ошмянского района столкнулись Volkswagen Passat, которым управлял 30-летний житель Ошмян, и «Газель», принадлежащая «Белпочте». После лобового ДТП водитель легкового автомобиля госпитализирован. 
 
 
 
Травмы различной степени тяжести получили также водитель и пассажирка служебной машины, однако госпитализация им не потребовалась, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.
 
Почти одновременно с сообщением об этом ДТП в Ошмянский РОВД поступила информация, что в больнице скoнчалась 76-летняя пенсионерка, дoставленная с телесными повреждениями утром 3 ноября с улицы Крaсноармейской в Ошмянах.
 
– На места обоих происшествий выбыли следователи, эксперты и сотрудники милиции Ошмянскoго района. Кроме того, для оказания прaктической помощи прибыла следственно-oперативная группа УСК по Грoдненской области, – рассказали в СК.
 
Первоначальные следственные действия установили, что полученные пенсионеркой травмы характерны для наезда транспортного средства. А изъятые с мест обоих происшествий следы позволяют сделать вывод о взаимосвязи двух событий. Проверяется версия наезда на пешехода автомобиля Volkswagen Passat.  
 
 
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На автодороге Борисов-Вилейка-Ошмяны возле деревни Нарбуты Ошмянского района столкнулись Volkswagen Passat, которым управлял 30-летний житель Ошмян, и «Газель»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанка произвела фурор на шоу «Голос». Повернулись все
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика