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В Беларуси впервые применили запрет на посещение стадионов
Двое фанатов «Динамо» (Брест) получили на запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений. Об это
Срок запрета — один год, также фанатов оштрафовали на шесть базовых величин. «Это первый в истории Беларуси запрет на посещение стадионов», — отмечают авторы сообщения.
Причиной таких мер стало пиротехническое шоу, которое фанаты брестского «Динамо» устроили на матче чемпионата Беларуси по футболу против БАТЭ. Игра прошла 31 октября в ОСК «Брестский» и
Запрет на посещение стадионов появился в Беларуси недавно. 29 октября 2018 года
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Причиной таких мер стало пиротехническое шоу, которое фанаты брестского "Динамо" устроили на матче чемпионата Беларуси по футболу против БАТЭ.
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