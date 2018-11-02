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В Беларуси впервые применили запрет на посещение стадионов

03.11.2018 19:09 — Разное | Tut.by  
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Двое фанатов «Динамо» (Брест) получили на запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений. Об это сообщил инстаграм-аккаунт belultras.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от belultras (@belultras) 2 Ноя 2018 в 10:30 PDT

Срок запрета — один год, также фанатов оштрафовали на шесть базовых величин. «Это первый в истории Беларуси запрет на посещение стадионов», — отмечают авторы сообщения.

Причиной таких мер стало пиротехническое шоу, которое фанаты брестского «Динамо» устроили на матче чемпионата Беларуси по футболу против БАТЭ. Игра прошла 31 октября в ОСК «Брестский» и завершилась в пользу борисовчан со счетом 1:3.

Запрет на посещение стадионов появился в Беларуси недавно. 29 октября 2018 года вступил в силу Кодекс об административных правонарушениях, дополненный новый видом взыскания.

 
Теги: Брест
 
 
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Причиной таких мер стало пиротехническое шоу, которое фанаты брестского "Динамо" устроили на матче чемпионата Беларуси по футболу против БАТЭ.
 
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