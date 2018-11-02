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Минчанка произвела фурор на шоу «Голос». Повернулись все
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На первом российском канале стартовал очередной сезон шоу «Голос», в одном из эфиров которого выступила девушка из Минска, 29-летняя Юлиана Беляева. Юля, как сказал один из наставников Сергей Шнуров, спела песню Стиви Уандера «They Won’t Go When I Go» в четыре октавы.
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На первом российском канале стартовал очередной сезон шоу «Голос», в одном из эфиров которого выступила девушка из Минска, 29-летняя Юлиана Беляева. Юля, как сказал...
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