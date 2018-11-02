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Минчанка произвела фурор на шоу «Голос». Повернулись все

03.11.2018 18:20 — Разное | KYKY  
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На первом российском канале стартовал очередной сезон шоу «Голос», в одном из эфиров которого выступила девушка из Минска, 29-летняя Юлиана Беляева. Юля, как сказал один из наставников Сергей Шнуров, спела песню Стиви Уандера «They Won’t Go When I Go» в четыре октавы. 

Для тех, кто не осведомлен: в шоу «Голос» члены жюри сидят спиной к исполнителю, и, если их все устраивает – поворачиваются к нему. Юлиана спела очень круто, поэтому к ней повернулись все наставники. Далее девушки нужно было выбрать, к кому в команду она пойдет. Чтобы облегчить выбор, наставники начали шутить в стиле: «Это я первый повернулся». Рэпер Баста даже решил рассказать историю о том, как он жил в «Белоруссии», если быть точным – в Гродно, где занимался дзюдо и балетом. 



В итоге Юлиана выбрала команду Константина Меладзе. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На первом российском канале стартовал очередной сезон шоу «Голос», в одном из эфиров которого выступила девушка из Минска, 29-летняя Юлиана Беляева. Юля, как сказал...
 
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