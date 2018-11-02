"Ведут себя как с рабами": Игорь Николаев закатил скандал в самолете



Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Из-за особенностей своей работы многие артисты часто летают на самолетах, поэтому у членов экипажа накопилось множество историй про полеты со знаменитостями. Иногда звезды удивляют своим спокойствием и человечным отношением к стюардессам, однако бывает, что и оставляют не самые лучшие впечатления.Так,запомнился экипажам многих рейсов своим надменным поведением. Заметно она, чаще всего, с самого начала полета.– цитирует портал "Ридус" стюардессу, которая несколько раз летала с музыкантом.Во время одного из перелетов певец закатил настоящий скандал.вспомнила стюардесса.Поддержать супруга поспешила и летевшая с ним– поделилась своими впечатлениями бортпроводница.