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"Ведут себя как с рабами": Игорь Николаев закатил скандал в самолете

03.11.2018 19:13 — Разное | UDF  
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Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Стюардесса рассказала свои впечатления от полета с музыкантом Игорем Николаевым и его женой Юлией Проскуряковой. Выяснилось, что семейная чета – не самые лучшие и спокойные пассажиры.

Из-за особенностей своей работы многие артисты часто летают на самолетах, поэтому у членов экипажа накопилось множество историй про полеты со знаменитостями. Иногда звезды удивляют своим спокойствием и человечным отношением к стюардессам, однако бывает, что и оставляют не самые лучшие впечатления.

Так, Игорь Николаев запомнился экипажам многих рейсов своим надменным поведением. Заметно она, чаще всего, с самого начала полета. "Он всегда заходит последним, после всех пассажиров. И тем не менее как будто старается, чтобы все увидели, с кем им довелось лететь на одном самолете: встает в проход, потягивается", – цитирует портал "Ридус" стюардессу, которая несколько раз летала с музыкантом.


Во время одного из перелетов певец закатил настоящий скандал. "Однажды летели утром из Нижнего Новгорода. Рейс очень короткий, но полагается небольшой завтрак. Когда ему принесли еду, он возмутился: "Что вы мне предлагаете? Я специально не завтракал, а тут такая маленькая порция. Заберите это!", – вспомнила стюардесса.


Поддержать супруга поспешила и летевшая с ним Юлия Проскурякова. "Как только он стал высказывать претензии, тут же подключилась его жена и начала строить из себя фифу. Неприятные люди, ведут себя как с рабами", – поделилась своими впечатлениями бортпроводница.

 
 
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Стюардесса рассказала свои впечатления от полета с музыкантом Игорем Николаевым.
 
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