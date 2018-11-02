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В Египте разбился истребитель МиГ-29
Изображение: Coert van Breda / wikipedia.org
«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», — сказали в ОАК.
По данным источника
Авария произошла при выполнении тренировочного полета. Египетский пилот успел катапультироваться, его жизни, по предварительной информации, ничего не угрожает. Причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), либо неправильные действия пилота.
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Авария произошла при выполнении тренировочного полета.
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