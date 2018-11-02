В Египте разбился истребитель МиГ-29

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Интерфаксу

— сказали в ОАК.По данным источника, это был один из истребителей МиГ-29М/М2, поставленный Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта.Авария произошла при выполнении тренировочного полета. Египетский пилот успел катапультироваться, его жизни, по предварительной информации, ничего не угрожает. Причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), либо неправильные действия пилота.