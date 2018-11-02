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В Египте разбился истребитель МиГ-29

03.11.2018 19:08 — Разное | UDF  
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Изображение: Coert van Breda / wikipedia.org
Истребитель МиГ-29М разбился в Египте, сообщили Интерфаксу в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Самолет, произведенный в России, принадлежит ВВС Египта. Пилот успел катапультироваться.

«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», — сказали в ОАК.

По данным источника «Коммерсанта», это был один из истребителей МиГ-29М/М2, поставленный Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта.

Авария произошла при выполнении тренировочного полета. Египетский пилот успел катапультироваться, его жизни, по предварительной информации, ничего не угрожает. Причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), либо неправильные действия пилота.

 
 
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Авария произошла при выполнении тренировочного полета.
 
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