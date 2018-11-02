Житель Вилейки подсадил на наркотики двух 15-летних и занимался с ними сексом

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Обвиняемый был задержан в мае.По оперативным данным, мужчина, используя специальное оборудование, выращивал коноплю на приусадебном участке и высушивал растения для наркосырья с целью сбыта.Причастность фигуранта к незаконному обороту наркотиков подтвердилась.В доме, гараже и других местах обнаружены различные материалы, предметы и приспособления для выращивания, фасовки запрещенных веществ. Изъяли около четырех килограммов марихуаны, а также маковую солому, гашишное масло, содержащие особо опасные психотропные вещества грибы и альфа-PVP.Следствие установило иные факты противоправных действий задержанного.Так, приходившим к нему в гости подросткам фигурант неоднократно предлагал спиртные напитки и наркотические средства. Он склонил их к систематическому употреблению марихуаны.Зная о 15-летнем возрасте двух местных жительниц и пренебрегая их половой свободой и неприкосновенностью, вступал с ними по обоюдному согласию в половые сношения, пишет