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Николай Лукашенко забросил три шайбы на любительском турнире в Шклове

03.11.2018 19:03 — Разное | UDF  
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Изображение: ont.by / naviny.by
Команда президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Могилевской области на любительском турнире в Шклове. На лед вместе с Александром Лукашенко вышел и его сын Николай, сообщает ОНТ.

С самого начала команда президента (девятикратный победитель турнира среди любительских команд) захватила инициативу. На девятой минуте в воротах могилевчан оказалась первая шайба. Ее забросил Николай Лукашенко.

4:0 — исход первого периода. Могилевчане во втором периоде отставание сократили. Отличился Сергей Маторин. Он забросил три шайбы — и стал лучшим игроком матча в составе могилевской команды.

8:14 — исход игры. Президент сделал две голевые передачи и отправил шайбу в ворота противника с подачи сына. На счету Николая Лукашенко три шайбы и титул лучшего игрока матча в составе команды президента. Несмотря на любительский статус турнира, в этом сезоне организаторы ждут небывалой конкуренции, ведь сборные областей укрепились известными игроками.

В соревнованиях участвуют хоккейные команды из всех регионов. Кроме шкловской ледовой арены, матчи пройдут в Молодечно, Барановичах, Жлобине, Витебске и Минске.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Команда президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Могилевской области на турнире в Шклове.
 
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