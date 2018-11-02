Эксперты назвали аромат, который способствует качественному сну

Приятный запах поможет быстрее уснуть, лучше выспаться и легко проснуться.

Проведя ряд исследований, эксперты выяснили, что запах лаванды лучше всего способствует качественному сну. Её аромат снижает частоту сердечных сокращений и кровяного давления, переводя человека в состояние комфорта. Эксперименты показали, что те люди, которые нюхали перед сном лаванду, имели более глубокий сон, а утром чувствовали себя энергично.

Эксперты говорят, что лаванда не является стопроцентным средством от бессонницы, но наличие в спальне масел, свечей или пакетиков с засушенными цветами имеет сильный успокаивающий эффект.

Источник: ОНТ.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "