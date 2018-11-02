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Эксперты назвали аромат, который способствует качественному сну

03.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Эксперты назвали аромат, который способствует качественному сну

Приятный запах поможет быстрее уснуть, лучше выспаться и легко проснуться.

Проведя ряд исследований, эксперты выяснили, что запах лаванды лучше всего способствует качественному сну. Её аромат снижает частоту сердечных сокращений и кровяного давления, переводя человека в состояние комфорта. Эксперименты показали, что те люди, которые нюхали перед сном лаванду, имели более глубокий сон, а утром чувствовали себя энергично.

Эксперты говорят, что лаванда не является стопроцентным средством от бессонницы, но наличие в спальне масел, свечей или пакетиков с засушенными цветами имеет сильный успокаивающий эффект.

Источник: ОНТ.

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Приятный запах поможет быстрее уснуть, лучше выспаться и легко проснуться. Проведя ряд исследований, эксперты выяснили, что запах лаванды лучше всего...
 
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