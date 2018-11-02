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Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки
Новости Беларуси. Передовой уровень энергоэффективности. Светлогорские химики установили устройство, позволяющее использовать теплоту технологических операций для теплоснабжения предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За привлечение в страну инновационной установки компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности».
«СветлогорскХимволокно» в своей отрасли одно из самых передовых производств Европы. Не случайно первый в стране абсорбционный тепловой насос появился именно здесь.
Игорь Кочемазов, начальник отдела ОАО «СветлогорскХимволокно»:
Новая установка дает треть необходимого производству тепла. Причем эта энергия фактически бесплатная – побочный продукт при получении сжатого воздуха. Раньше килокалории в прямом смысле слова выбрасывали на улицу.
Фактически градирни – эта технология ХХ века, используется для утилизации тепла. Проще говоря, горячая вода просто остывает, отдавая тепло окружающему воздуху.
С технологией, в отличие от аналогов, безвредной для озонового слоя Земли белорусов познакомила компания «Сервис тепло и хладооборудования», за что и была удостоена звания «Лидер энергоэффективности Беларуси-2018».
Александр Патутин, заместитель председателя оргкомитета конкурса «Лидер энергоэффективности Беларуси»:
Сергей Мальков, директор ЗАО «Сервис тепло и хладооборудования»:
По словам специалистов, у этих экономичных машин в Беларуси большие перспективы. Технология может быть полезна не только на производствах, но и в коммунальном хозяйстве, вплоть до обеспечения теплом крупных жилых массивов.
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Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки
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Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки
Новости Беларуси. Передовой уровень энергоэффективности. Светлогорские химики установили устройство, позволяющее использовать теплоту технологических операций...
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