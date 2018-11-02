|
Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске
Новости Беларуси. Вкусно и с аппетитом проводят субботний день посетители ярмарки у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смаженка впечатляющих размеров стала главным сюрпризом на закрытии сезона. Ее вес – 150 килограммов, а длина – 8 метров. Целая ночь ушла на создание уникального блюда. На его приготовление понадобилось 150 яиц, 40 кг муки, 30 кг тыквы и 24 кг сыра.
Новости по теме
Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ
‡агрузка...
Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы
Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки
Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске
Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца
Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей
Почти 150 тысяч туристов и 25 млн долларов в экономику. В Гродненской области подсчитали выгоду от безвиза за два года
«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции
Во Флориде при стрельбе в студии йоги два человека погибли и пятеро пострадали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вкусно и с аппетитом проводят субботний день посетители ярмарки у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смаженка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)