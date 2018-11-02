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Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске

03.11.2018 17:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вкусно и с аппетитом проводят субботний день посетители ярмарки у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске

Смаженка впечатляющих размеров стала главным сюрпризом на закрытии сезона. Ее вес – 150 килограммов, а длина – 8 метров. Целая ночь ушла на создание уникального блюда. На его приготовление понадобилось 150 яиц, 40 кг муки, 30 кг тыквы и 24 кг сыра.

Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске

Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске

Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вкусно и с аппетитом проводят субботний день посетители ярмарки у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смаженка...
 
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