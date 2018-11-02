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Итальянца госпитализировали из-за кровавых слёз: болезнь, с которой медицина не может справиться
Новости Италии. 52-летний итальянец обратился в больницу из-за кровавых слёз, которые текли около двух часов.
Как
По словам пациента, травм головы, рта, носа или глаз не получал. Со зрением у него тоже всё хорошо. Единственное, он принимал таблетки от гипертонии. В ходе осмотра обнаружилась лёгкая конъюнктивальная гиперемия.
В итоге кровавые слёзы прекратились сами по себе спустя час после прибытия в больницу.
Данное заболевание называется «гемолакрия». Причины болезни пока неизвестны. Подобное кровотечение может возникать от 1 до 20 раз в сутки.
Обычно гемолакрии предшествуют опухоли, воспаления или нарушения свёртываемости крови. Иногда болезнь может проявляться и у здоровых людей – идиопатическая гемолакрия. Наиболее подвержены заболеванию подростки и молодые люди.
В данном случае у итальянца были гемангиомы внутри век. Мужчине назначили капли. Медики продолжили наблюдать за пациентом, в течение года рецидив не случился.
Летом 2018 года мы обсудили с врачом-офтальмологом высшей категории проблему «сухого глаза».
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Новости Италии. 52-летний итальянец обратился в больницу из-за кровавых слёз, которые текли около двух часов. Как сообщает New England Journal of Medicine, медикам мужчина...
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