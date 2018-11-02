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Итальянца госпитализировали из-за кровавых слёз: болезнь, с которой медицина не может справиться

03.11.2018 17:42 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. 52-летний итальянец обратился в больницу из-за кровавых слёз, которые текли около двух часов.  

Как сообщает New England Journal of Medicine, медикам мужчина сказал, что такое с ним впервые. Кровотечение началось внезапно, длилось несколько минут, а затем прошло. Однако вскоре повторилось.  

По словам пациента, травм головы, рта, носа или глаз не получал. Со зрением у него тоже всё хорошо. Единственное, он принимал таблетки от гипертонии. В ходе осмотра обнаружилась лёгкая конъюнктивальная гиперемия.  

В итоге кровавые слёзы прекратились сами по себе спустя час после прибытия в больницу.  

Данное заболевание называется «гемолакрия». Причины болезни пока неизвестны. Подобное кровотечение может возникать от 1 до 20 раз в сутки.  

Обычно гемолакрии предшествуют опухоли, воспаления или нарушения свёртываемости крови. Иногда болезнь может проявляться и у здоровых людей – идиопатическая гемолакрия. Наиболее подвержены заболеванию подростки и молодые люди.  

В данном случае у итальянца были гемангиомы внутри век. Мужчине назначили капли. Медики продолжили наблюдать за пациентом, в течение года рецидив не случился.  

Летом 2018 года мы обсудили с врачом-офтальмологом высшей категории проблему «сухого глаза». 

«Когда заболевание только начинается, его симптомы довольно лёгкие» (подробности здесь).  
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Теги: Минск
 
 
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Новости Италии. 52-летний итальянец обратился в больницу из-за кровавых слёз, которые текли около двух часов.   Как сообщает New England Journal of Medicine, медикам мужчина...
 
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