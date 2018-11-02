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Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца

03.11.2018 17:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минская кольцевая дорога снова замкнулась. Ремонт моста занял три месяца, что почти вдвое меньше нормативного срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но время не сказалось на качестве: мост прошел испытания на прочность. Грузоподъемность сооружения подтверждена самым высоким классом. Строителям пришлось заменить все балки перекрытий.

Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца

Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца

Напомним, мост на МКАД в районе Лошицы просел 1 августа. Как выяснили специалисты – из-за дефекта перекрытия. Аварийный путепровод закрыли, был организован объездной маршрут.

Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Здесь работа была организована в круглосуточном режиме. Мы практически не получали жалоб от жителей, потому что они видели, что люди работают. Это заслуга не только дорожников, но и мостостроителей, и производителей балок, которые в столь короткое время смогли поставить их на этот путепровод.

Как стало известно, ремонт еще двух путепроводов на МКАД начнут в 2018 году: на 2-м и 24-м километрах магистрали. Эти объекты будут сложнее технически. Вопросы организации движения там прорабатываются.

Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца

Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минская кольцевая дорога снова замкнулась. Ремонт моста занял три месяца, что почти вдвое меньше нормативного срока, сообщили в программе...
 
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