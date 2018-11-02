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Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца
Новости Беларуси. Минская кольцевая дорога снова замкнулась. Ремонт моста занял три месяца, что почти вдвое меньше нормативного срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но время не сказалось на качестве: мост прошел испытания на прочность. Грузоподъемность сооружения подтверждена самым высоким классом. Строителям пришлось заменить все балки перекрытий.
Напомним, мост на МКАД в районе Лошицы просел 1 августа. Как выяснили специалисты – из-за дефекта перекрытия. Аварийный путепровод закрыли, был организован объездной маршрут.
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Как стало известно, ремонт еще двух путепроводов на МКАД начнут в 2018 году: на 2-м и 24-м километрах магистрали. Эти объекты будут сложнее технически. Вопросы организации движения там прорабатываются.
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Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца
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Новости Беларуси. Минская кольцевая дорога снова замкнулась. Ремонт моста занял три месяца, что почти вдвое меньше нормативного срока, сообщили в программе...
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