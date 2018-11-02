В центре Минска девушка бросалась под машины

В ночь со 2 на 3 ноября девушка в темной одежде сидела на проезжей части улицы Максима Богдановича около моста через Свислочь. Видео инцидента опубликовал один из пользователей YouTube.

Судя по записи с видеорегистратора, девушка плакала и ждала, когда ее собьют. Водитель автомобиля успел затормозить и избежать ДТП. После на дорогу выбежал мужчина, схватил девушку и унес с проезжей части.