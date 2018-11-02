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Минское «Динамо» снова проиграло
Сегодня на «Минск-Арене» «Динамо» проиграло казахстанскому «Барысу» - 2:3. Во время игры «зубры» уступали 0:3, забросили две шайбы, но сравнять счет не смогли.
В «Динамо» в 24 играх - 5 побед и 19 поражений, причем была серия из 11 поражений подряд. В четверг «Динамо» прекратила эту серию, выиграв у «Куньлуня».
Следующий матч - против «Сочи» в гостях.
Ранее страшного наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич анонсировал кадровые изменения после матчей с «Барысом» и «Сочи»,
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Сегодня на «Минск-Арене» «Динамо» проиграло казахстанскому «Барысу» - 2:3. Во время игры «зубры» уступали 0:3, забросили две шайбы, но сравнять счет не смогли.
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