Белорус Александр Дедюшко погиб 11 лет назад: жизнь и смерть звезды российского кинематографа

Joinfo.ua расскажет о карьере и личной жизни звезды отечественного кинематографа. Этот талантливый актёр сыграл в большом количестве различных картин, среди которых "Бригада", "Оперативный псевдоним", "Водитель для Веры" и "Тарас Бульба". В годовщину смерти Александра Дедюшко,расскажет о карьере и личной жизни звезды отечественного кинематографа.





Биография актера

Мальчик появился на свет 20 мая 1962 года в белорусском городке Волковыск, который располагается в Гродненской области. Саша с детства был творческим и артистичным ребенком. Он был участником всех школьных мероприятий, входил в состав танцевального ансамбля и любил поэзию.





Получив аттестат о среднем образовании, парень попытался стать студентом московского театрального учебного заведения. К сожалению, попытка стала неудачной, так как вступительная кампания уже завершилась. Александр устроился трудиться автослесарем, а затем на 3 года отправился служить в армию.





Только в 1980 году целеустремленный парень пополнил ряды студентов Нижегородского театрального училища. Окончив обучение в 1984 году, Дедюшко приступил к профессиональной работе. Свою деятельность он начал на сцене Владимирского драматического театра, где очень скоро стал ведущим актером.





Несмотря на стремительно развивающуюся карьеру, Александр мечтал покорить Москву. В середине 90-х годов он решился на переезд в столицу, где вошел в состав актерской труппы Московского художественного академического театра.





Дебют Александра Дедюшко на большом экране состоялся в 1989 году, когда парень исполнил небольшую роль в художественном фильме "Мать". Далее следовал продолжительный перерыв в кинокарьере актера, на протяжении которого он работал в театре и снимался в рекламных роликах. В 1997 году вышла российско-французская картина "Вор", в которой Дедюшко сыграл эпизодическую роль.





Всё изменилось в 1999 году, когда артист получил ведущую роль в многосерийной ленте "Директория смерти". Именно благодаря этому проекту, Александр обратил на себя внимание многих кинорежиссеров и стал востребованным актером.





С того времени Дедюшко начал регулярно получать приглашения в различные картины, где непременно исполнял значимые роли. Съемки в таких фильмах, как "ДМБ", "Марш Турецкого", "На углу у Патриарших – 2" и "Бригада", сделали Александра настоящей звездой.





Закрепить успех помогло участие в таких лентах, как "Спецназ", "Черный мяч", "Оперативный псевдоним" и "Сармат". Благодаря своему трудолюбию и актёрскому мастерству, Дедюшко стал настоящим любимцем телезрителей и укрепил свои позиции среди первых знаменитостей российского кинематографа.





За 20 лет своей творческой деятельности, наш сегодняшний герой успел сняться в 36 кинокартинах, среди которых есть такие культовые фильмы, как "Псевдоним "Албанец" и "Кукла". Кроме того, актер принял участие в телепроекте "Танцы со звёздами" и выступил в качестве ведущего передачи "Улица твоей судьбы".





Личная жизнь Александра

Впервые актер женился в 24 года. Его супругой стала будущая актриса Людмила Томилина. В 1991 году у пары родилась дочь, которая была названа Ксенией. Этот брак просуществовал почти 10 лет, после чего последовал развод.





В 1999 году Дедюшко вступил в законный брак с молодой актрисой Светланой Чернышковой. Спустя несколько месяцев у них появился сын – Дима. Счастливая супружеская жизнь продлилась 8 лет, вплоть до 3 ноября 2007 года.





В этот день, возвращаясь в Москву из города Владимир, Александр не справился с управлением своего автомобиля и столкнулся с грузовиком. Вместе с актером погибла его жена и сын, которые находились в машине Дедюшко. Причины, по которой актер потерял на дороге бдительность, так и не было установлено.









Александр Дедюшко – герой популярных российских кинофильмов и телесериалов, жизнь которого прервалась слишком рано. Он продолжает оставаться в памяти телезрителей как благородный и справедливый персонаж рейтинговых боевиков.



