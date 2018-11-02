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Белорус Александр Дедюшко погиб 11 лет назад: жизнь и смерть звезды российского кинематографа

03.11.2018 19:30 — Разное | Партизан  
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На 46 году жизни артиста, его путь прервала страшная автокатастрофа, в результате которой погибла вся его семья. Мы расскажем о жизни и творчестве звезды боевиков.
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Этот талантливый актёр сыграл в большом количестве различных картин, среди которых "Бригада", "Оперативный псевдоним", "Водитель для Веры" и "Тарас Бульба". В годовщину смерти Александра Дедюшко, Joinfo.ua расскажет о карьере и личной жизни звезды отечественного кинематографа.

Биография актера
Мальчик появился на свет 20 мая 1962 года в белорусском городке Волковыск, который располагается в Гродненской области. Саша с детства был творческим и артистичным ребенком. Он был участником всех школьных мероприятий, входил в состав танцевального ансамбля и любил поэзию.

Получив аттестат о среднем образовании, парень попытался стать студентом московского театрального учебного заведения. К сожалению, попытка стала неудачной, так как вступительная кампания уже завершилась. Александр устроился трудиться автослесарем, а затем на 3 года отправился служить в армию.

Только в 1980 году целеустремленный парень пополнил ряды студентов Нижегородского театрального училища. Окончив обучение в 1984 году, Дедюшко приступил к профессиональной работе. Свою деятельность он начал на сцене Владимирского драматического театра, где очень скоро стал ведущим актером.

Несмотря на стремительно развивающуюся карьеру, Александр мечтал покорить Москву. В середине 90-х годов он решился на переезд в столицу, где вошел в состав актерской труппы Московского художественного академического театра.

Дебют Александра Дедюшко на большом экране состоялся в 1989 году, когда парень исполнил небольшую роль в художественном фильме "Мать". Далее следовал продолжительный перерыв в кинокарьере актера, на протяжении которого он работал в театре и снимался в рекламных роликах. В 1997 году вышла российско-французская картина "Вор", в которой Дедюшко сыграл эпизодическую роль.

Всё изменилось в 1999 году, когда артист получил ведущую роль в многосерийной ленте "Директория смерти". Именно благодаря этому проекту, Александр обратил на себя внимание многих кинорежиссеров и стал востребованным актером.

С того времени Дедюшко начал регулярно получать приглашения в различные картины, где непременно исполнял значимые роли. Съемки в таких фильмах, как "ДМБ", "Марш Турецкого", "На углу у Патриарших – 2" и "Бригада", сделали Александра настоящей звездой.

Закрепить успех помогло участие в таких лентах, как "Спецназ", "Черный мяч", "Оперативный псевдоним" и "Сармат". Благодаря своему трудолюбию и актёрскому мастерству, Дедюшко стал настоящим любимцем телезрителей и укрепил свои позиции среди первых знаменитостей российского кинематографа.

За 20 лет своей творческой деятельности, наш сегодняшний герой успел сняться в 36 кинокартинах, среди которых есть такие культовые фильмы, как "Псевдоним "Албанец" и "Кукла". Кроме того, актер принял участие в телепроекте "Танцы со звёздами" и выступил в качестве ведущего передачи "Улица твоей судьбы".

Личная жизнь Александра
Впервые актер женился в 24 года. Его супругой стала будущая актриса Людмила Томилина. В 1991 году у пары родилась дочь, которая была названа Ксенией. Этот брак просуществовал почти 10 лет, после чего последовал развод.

В 1999 году Дедюшко вступил в законный брак с молодой актрисой Светланой Чернышковой. Спустя несколько месяцев у них появился сын – Дима. Счастливая супружеская жизнь продлилась 8 лет, вплоть до 3 ноября 2007 года.

В этот день, возвращаясь в Москву из города Владимир, Александр не справился с управлением своего автомобиля и столкнулся с грузовиком. Вместе с актером погибла его жена и сын, которые находились в машине Дедюшко. Причины, по которой актер потерял на дороге бдительность, так и не было установлено.


Александр Дедюшко – герой популярных российских кинофильмов и телесериалов, жизнь которого прервалась слишком рано. Он продолжает оставаться в памяти телезрителей как благородный и справедливый персонаж рейтинговых боевиков.


 
 
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На 46 году жизни артиста, его путь прервала страшная автокатастрофа, в результате которой погибла вся его семья. Мы расскажем о жизни и творчестве звезды боевиков.
 
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