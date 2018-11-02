В Беларусь зачастили церковные первоиерархи

Истинно-православная (или катакомбная) церковь вообще не общается с мировым православием, считая, что именно она сохраняет правильную веру.





Истинно-Православная Церковь начала свое формирование в конце 1920-х – начале 1930-х годов. Она образовалась в результате отказа части епископата и духовенства Русской Православной Церкви от сотрудничества с коммунистическим режимом в СССР, на что пошла группа во главе с митрополитом Сергием (Страгородским).





Многие даже не подозревали о существовании ее приходов в Беларуси. Но она есть. Более того, один из схимитрополитов этой церкви Геннадий (Секач) в советское время проживал на территории Беларуси и основал здесь тайные общины. Как теперь выясняется, вплоть до своей смерти, последовавшей в 1987 году, схимитрополит Геннадий жил в Беларуси на нелегальном положении, духовно окормляя подчинявшиеся ему тайные монашеские и приходские общины, а также проводил священнические и архиерейские рукоположения. С его руки наибольшее распространение в Беларуси эта церковь получила в Гомельской области. Именно Гомельскую область сейчас посещал и нынешний схимитрополит.













Легендарный митрополит Епифаний (справа) уже очень стар





В Покровском приходе ИПЦ Беларуси в Светлогорске, владыку Серафима и сопровождающих его лиц, встречал Предстоятель ИПЦ Беларуси митрополит Минский и Светлогорский Епифаний. Именно он возглавляет белорусские общины ИПЦ с 1991 года. Это в некотором смысле советский диссидент. Родившийся в 1931 году Епифаний, с молодости принадлежал именно к катакомбной церкви.





Интересно, что история ИПЦ в Беларуси знает примеры, когда священники были «вполне благонадежными» для официальной православной церкви, но одновременно тайно «окормляли» истинно православных прихожан. Наиболее показателен пример «епископа Гомельского» Антония (Пилецкого), умершего в 2005 году, который на протяжении ряда лет проживал под видом иеромонаха в Почаевской Лавре и из нее осуществлял тайное руководство своими последователями. Эксперты отмечают, что помимо священнослужителей с двойной юрисдикционной принадлежностью в Беларуси имеется достаточно большое число православных клириков, тайно или даже открыто симпатизирующих катакомбной церкви.





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Как несложно догадаться по фото, в Светлогорске здание церкви ИПЦ построено в частном секторе. Но не узнать, что это церковь невозможно. То есть нельзя сказать, белорусская ИПЦ существует в подполье: власти о ней зна е исключено, что визит московских гостей связан с тем, что предстоятель ИПЦ Беларуси Епифаний уже стар и немощен. То есть вопрос необходимости выбора преемника это вопрос ближайшего времени.





Напомним, что в октябре впервые истории в Беларуси прошло заседание Синода Русской православной церкви.



