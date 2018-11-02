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Систему организации медобслуживания в Минске пересмотрят

03.11.2018 19:10 — Разное | Партизан  
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В Минске планируется внести изменения в организацию медицинского обслуживания, сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

Городу переданы здания Минской областной детской больницы на улице П. Бровки и Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси. Кроме того, строится новый корпус 9-й клинической больницы. "Мы работаем над тем, чтобы оптимизировать систему медобслуживания столицы, определить, где по какому профилю будет оказываться помощь. Пересмотрим схему медучреждений", - отметил Андрей Шорец. 

В частности, одно из предложений - отделение реабилитации 11-й городской клинической больницы перенести за город. "Проводить реконструкцию основного корпуса нет смысла. Его нужно сносить и строить новое здание. Проводить реабилитацию лучше за городом, у нас есть несколько бывших санаториев за кольцевой автодорогой", - сказал Андрей Шорец. 


По его словам, изменение подходов позволит более рационально вкладывать средства в развитие системы здравоохранения. Что касается здания Минской областной детской больницы на улице П. Бровки, которое долго пустует, то сейчас определяется его функциональное назначение. Также рассматривается вопрос, как оптимально задействовать здание Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси. Ранее сообщалось, что на его базе разместится многопрофильный клинический центр, включающий в себя стационар и амбулаторно-консультативный отдел.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске планируется внести изменения в организацию медицинского обслуживания, сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает...
 
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