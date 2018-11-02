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Плюс-сайз моделька Тюленева зарезервировала себе землю на Северном кладбище

03.11.2018 18:45 — Разное | Партизан  
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Новостью об этом моделька Евгения Тюленева поделилась в своем фейсбуке. А «Нашей Нине» Евгения рассказала, для чего ей это, и как это, в 30 с хвостиком знать, кто будет твоим соседом по кладбищу.


Евгения Тюленева, фото Воли Офицеровой

«Надо сказать, что я не думала об этом и специально не искала, на каком кладбище купить участок. На Северном кладбище у меня похоронен дедушка».

Дедушка Евгении умер в 1992 году. Тогда папа Евгении всеми правдами и неправдами добился того, чтобы рядом с могилой дедушки оставили участок и для его жены, бабушки Евгении.

Бабушки не стало год назад.

«Мы поехали на Северное кладбище договариваться о подхоронении, и этим самым очень удивили руководство кладбища. Нам сказали, что в 90-е не было такого закона, чтобы можно было резервировать места, и мы захватили землю незаконно. Но место рядом с могилой дедушки было ограждено и ухоженно. Похороны нам разрешили. Там оставался еще один свободный кусок земли размером 1,2 метра. И я решила, что сейчас самое время его купить».

Участок стоит не дешево — 1500 рублей.

«Знаете, это не то, у чего может закончиться срок годности, поэтому приобретение земли считаю хорошим вложением денег».


Еще одним аргументом Евгения Тюленева считает то, что Северное кладбище находятся рядом с городом.

«Давайте будем честными, когда умирает близкий человек - это стресс и паника. Поэтому я позаботилась о том, чтобы избежать этого стресса. Моей семье не надо будет ломать голову, где похоронить умершего родственника, куда придется его завезти. Это в Англии вскрывают через месяц, там есть время продумать церемонию похорон, а у нас же все делается на следующий день».

Сейчас Евгения думает о том, как обустроить место захоронения.

«Я — фанатка кладбищ. Когда бываю за границей, обязательно посещаю старые некрополи. Это же настоящий музей под открытым небом. Поэтому очень хочу, чтобы и у нас кладбище были убраны, ухоженные, чтобы там были посыпанные масле, установленные лавочки. Чтобы можно было пройти и подумать о вечном».

В сети Евгению некоторые раскритиковали за то, что она так легко обращаться с такой интимной темой.

«Для меня это нормально. Как говорится, живым нам из жизни и не выбраться. Поэтому и написала, что я завидная невеста. Я подумала о самом главном. И искренне надеюсь, что то выкуплено место мне не понадобится очень и очень долго». 


 
Теги: Новости
 
 
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Новостью об этом моделька Евгения Тюленева поделилась в своем фейсбуке. А «Нашей Нине» Евгения рассказала, для чего ей это, и как это, в 30 с хвостиком знать, кто...
 
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