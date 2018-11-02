Под Ошмянами столкнулись «Пассат» и «Газель»

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пишет НН. На автодороге Борисов-Вилейка-Ошмяны недалеко от д.Нарбуты Ошмянского района произошло столкновение «Фольксваген-Пассат» под управлением 30-летнего жителя Ошмян и «Газели». В результате ДТП управлявший легковым автомобилем водитель госпитализирован. Травмы различной степени тяжести получили также водитель и пассажирка автомобиля «Газель», однако госпитализация им не потребовалась,НН.









Почти одновременно с сообщением об этом ДТП в Ошмянский РОВД поступило сообщение о том, что в больнице скончалась 76-летняя пенсионерка, доставленная с телесными повреждениями утром 3 ноября с ул.Красноармейской г. Ошмяны. Не исключено, что «Пассат» перед этим в Ошмянах убил пенсионерку



