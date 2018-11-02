ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Ошмянами столкнулись «Пассат» и «Газель»

03.11.2018 18:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
СК в своем телеграм-канале сообщает о двух ДТП в Омшянском районе.

 
Фото СК

На автодороге Борисов-Вилейка-Ошмяны недалеко от д.Нарбуты Ошмянского района произошло столкновение «Фольксваген-Пассат» под управлением 30-летнего жителя Ошмян и «Газели». В результате ДТП управлявший легковым автомобилем водитель госпитализирован. Травмы различной степени тяжести получили также водитель и пассажирка автомобиля «Газель», однако госпитализация им не потребовалась, пишет НН.


Почти одновременно с сообщением об этом ДТП в Ошмянский РОВД поступило сообщение о том, что в больнице скончалась 76-летняя пенсионерка, доставленная с телесными повреждениями утром 3 ноября с ул.Красноармейской г. Ошмяны. Не исключено, что «Пассат» перед этим в Ошмянах убил пенсионерку


 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СК в своем телеграм-канале сообщает о двух ДТП в Омшянском районе.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ошмянском районе расследуется двойное ДТП со смертельным исходом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика