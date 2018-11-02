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Анатолий Астапенко: Партия висела на волоске

03.11.2018 18:12 — Разное | Партизан  
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Новый руководитель БСДГ Сергей Черечень обещал вернуть партию к жизни, декларировал готовность создать свою радиостанцию. Без сенсаций прошла вторая сессия отчетно-выборного съезда БСДГ: председатель партии избран Сергей Черечень. Бывший лидер Грамады Станислав Шушкевич отказался идти даже в заместители, но остался в составе Рады БСДГ.

Анатолий Астапенко: Партия висела на волоске
Избраны также семь заместителей председателя, большинство из которых – члены старой команды.
Между двумя сессиями к новому, неизвестному широкой публике Сергею Череченю у партийцев возник ряд вопрос. 

Сняты ли они с избранием С.Череченя председателем партии?
Заместитель председателя БСДГ Анатолий Астапенко отметил, что новый председатель «предлагает конкретные шаги», в частности, «поднять сайт Грамады». «У Череченя есть свой сайт http://spektr.by, который уже наполовину стал партийным; кроме того, он хочет создать радиостанцию – журналистам будет работа», - смеется Анатолий Астапенко.

Примечательно, что Сергей Черечень в недавнем прошлом являлся членом КПБ. Поэтому громадовцы настойчиво интересовались у потенциального лидера идеологическими взглядами. «Я принимаю программу БСДГ, которую мы приняли на первом съезде. Он ответил: моя идеология основана на программе. Я бы ответил так же. Вообще, идеология – дело скользкое», - отметил Анатолий Астапенко.


Громадовцев смущал и тот факт, что Сергей Черечень не разговаривает по-белоруски. «Он обещал выучить белорусский язык. Вся молодежь после референдума 1996 года попала антибелорусизации, наш руководитель – не исключение», - отметил политик.
«Фактически партия уже не работала несколько лет. Партия висела на волоске. Так хорошо, если она возродится – костяк партии остался прежним», - резюмировал Анатолий Астапенко.


 
 
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Новый руководитель БСДГ Сергей Черечень обещал вернуть партию к жизни, декларировал готовность создать свою радиостанцию. Без сенсаций прошла вторая сессия...
 
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