Анатолий Астапенко: Партия висела на волоске

Избраны также семь заместителей председателя, большинство из которых – члены старой команды.

Между двумя сессиями к новому, неизвестному широкой публике Сергею Череченю у партийцев возник ряд вопрос.





Сняты ли они с избранием С.Череченя председателем партии?

Заместитель председателя БСДГ Анатолий Астапенко отметил, что новый председатель «предлагает конкретные шаги», в частности, «поднять сайт Грамады». «У Череченя есть свой сайт http://spektr.by, который уже наполовину стал партийным; кроме того, он хочет создать радиостанцию – журналистам будет работа», - смеется Анатолий Астапенко.





Примечательно, что Сергей Черечень в недавнем прошлом являлся членом КПБ. Поэтому громадовцы настойчиво интересовались у потенциального лидера идеологическими взглядами. «Я принимаю программу БСДГ, которую мы приняли на первом съезде. Он ответил: моя идеология основана на программе. Я бы ответил так же. Вообще, идеология – дело скользкое», - отметил Анатолий Астапенко.









Громадовцев смущал и тот факт, что Сергей Черечень не разговаривает по-белоруски. «Он обещал выучить белорусский язык. Вся молодежь после референдума 1996 года попала антибелорусизации, наш руководитель – не исключение», - отметил политик.

«Фактически партия уже не работала несколько лет. Партия висела на волоске. Так хорошо, если она возродится – костяк партии остался прежним», - резюмировал Анатолий Астапенко.



