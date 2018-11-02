Судьба независимости Беларуси будет в руках Запада

Один из потенциально возможных сценариев решения конституционной проблемы — 2024 для Путина состоит в том, что Беларусь будет вовлечена в процесс более интенсивного создания союзного государства с Россией, чем тот, который протекал до сих пор, считает Пастухов. И тогда вопрос о независимости Беларуси станет более актуальным, по сравнению с которым вопрос о независимости Украины просто померкнет.





«Я надеюсь, что этот сценарий не будет реализован. Я уверяю вас, есть люди и силы, которые хотели бы его реализовать»,





— сказал Пастухов.





Политолог считает, что Лукашенко выглядит человеком, который добровольно и по своему собственному желанию стать частью чего-то большего (а не главой независимого государства) не захочет.





Однако никто не знает, в каком положении будет находиться Лукашенко с точки зрения состояния экономики Беларуси.









Много будет зависеть от позиции Запада: согласится ли Запад в этом случае не повторить ошибку и закрыть дыру в белорусском бюджете существенной экономической помощью, не поставив Беларусь в то положение, в которое оказалась поставлена Украина, заявил в эфире радиостанции российско-британский политолог.



