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Судьба независимости Беларуси будет в руках Запада

03.11.2018 17:54 — Разное | Партизан  
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Российско-британский политолог, научный сотрудник University College of London Владимир Пастухов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что большинство россиян и само российское государство не готовы признать белорусов и украинцев отдельным народом.

Один из потенциально возможных сценариев решения конституционной проблемы — 2024 для Путина состоит в том, что Беларусь будет вовлечена в процесс более интенсивного создания союзного государства с Россией, чем тот, который протекал до сих пор, считает Пастухов. И тогда вопрос о независимости Беларуси станет более актуальным, по сравнению с которым вопрос о независимости Украины просто померкнет.

«Я надеюсь, что этот сценарий не будет реализован. Я уверяю вас, есть люди и силы, которые хотели бы его реализовать»,

— сказал Пастухов.

Политолог считает, что Лукашенко выглядит человеком, который добровольно и по своему собственному желанию стать частью чего-то большего (а не главой независимого государства) не захочет.

Однако никто не знает, в каком положении будет находиться Лукашенко с точки зрения состояния экономики Беларуси.


Много будет зависеть от позиции Запада: согласится ли Запад в этом случае не повторить ошибку и закрыть дыру в белорусском бюджете существенной экономической помощью, не поставив Беларусь в то положение, в которое оказалась поставлена Украина, заявил в эфире радиостанции российско-британский политолог.


 
 
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Российско-британский политолог, научный сотрудник University College of London Владимир Пастухов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что большинство россиян и...
 
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