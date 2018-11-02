Составлен рейтинг самых эффективных директоров мира





Американский журнал Harvard Business Review опубликовал свежий рейтинг самых эффективных гендиректоров мира.

Первое место в рейтинге занимает Пабло Исла, CEO и председатель совета директоров компании Inditex, владеющей Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и другими одежными брендами. Исла возглавляет рейтинг самых эффективных гендиректоров мира второй год подряд. Ему 54 года, он руководит Inditex 13 лет в должности гендиректора и уже семь лет совмещает ее с постом председателя совета директоров компании. Исла получил юридическое образование в Мадридском университете Комплутенсе. До прихода в компанию работал в министерстве экономики и финансов Испании, банковской группе Banco Popular, был президентом табачной компании Altadis, пишет Harvard Business Review .

В первую пятерку рейтинга также вошли:

2 место — сооснователь, президент и CEO компании NVIDIA, производящей графические процессоры Жэнь-Сунь Хуан;

3 место — CEO и председатель совета директоров группы LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Hennessy и другими) Бернар Арно;

4 место — CEO и председатель совета директоров группы Kering (владеет брендами Gucci, Brioni, Balenciaga, Ulysse Nardin и другими) Франсуа-Анри Пино;

5 место — CEO производителя шин и автокомпонентов Continental Элмар Дегенхарт.