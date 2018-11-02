Ожидающая тройню любовница Киркорова еле шевелится

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Светлана сообщила, что с артистом познакомилась в 2012 году. Вспыхнула страсть и она стала его любовницей.был очень нежным и внимательным к ней.призналась женщина.Такжеотметила, что в их волшебные отношения вмешались завистники и недоброжелатели. Однажды, по мнению Светланы, они даже украли у нее близнецов, зачатых от Киркорова. Фанатка поп-короля винит в этомСафиева собирается судиться с Филиппом. Она подала иск в Пресненский суд города Москвы, чтобы взыскать с артиста 200 тысяч долларов на роды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Меж тем, пользователи Сети отмечают, что женщина ведет себя очень странно, кто-то даже предположил, что она блаженная.отмечали фанаты Филиппа Киркорова в Интернете.Филипп Киркоров бредни Сафиевой пока не комментирует. Скорее всего, навязчивой фанаткой займутся адвокаты артиста.