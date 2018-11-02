Что делать, если банкомат «съел» карту ночью или зажевал купюру? 7 важных вопросов про «пластик»

При потере карты за рубежом выдают «подменку», «съеденный» ночью «пластик» достанут из банкомата утром, а украденные со счета деньги вернут обратно. Банкиры рассказали, как действовать в самых форс-мажорных ситуациях, которые только возможны в стране и за границей.





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Заблокирована карточка на отдыхе. Что делать?

— Сначала нужно понять, почему была заблокирована карточка, — объясняют в Банке Москва — Минск. — Причины могут быть разные. Например, можно несколько раз ошибиться с ПИН-кодом. Решение — связаться с контакт-центром банка и разблокировать карточку или попробовать сделать это самостоятельно в мобильном приложении.

Гораздо серьезнее, если карта заблокирована по инициативе банка или платежной системы. Это делается для предотвращения несанкционированных списаний. Проще говоря, банк заподозрил, что деньги его клиента могут увести. В таком случае карта не подлежит разблокировке, и, как правило, банк начинает выпуск карточки с новыми реквизитами.

А если кошелек украли или он потерялся?

— Прежде всего, нужно ограничить доступ к счету потенциальным мошенникам. Как правило, функция блокировки карточки доступна в мобильном или интернет-банке, также это можно сделать звонком в контакт-центр банка.

Для премиальных карточек Visa предусмотрен сервис GCAS — экстренная замена карточки или выдача наличных. Новая карточка будет отправлена в любую страну в течение 3 рабочих дней. Также можно снять наличные в 270 тыс. точек по всему миру.

Гораздо сложнее, если вы оказались, к примеру, на Мальдивах, деньги на карточке закончились, и вы хотите пополнить ее наличными.

— К сожалению, пополнить карту белорусского банка в другой стране не удастся, но можно сделать перевод на свой счет в банке. Это тоже непросто, поскольку нужно знать все реквизиты банка и счета. Кроме того, важно уточнить размер комиссии за перевод и сроки зачисления, чтобы потом не было сюрпризов.

На самом деле проще всего попросить знакомых перевести на карточку деньги. Это можно сделать через банковские сервисы или прямым переводом с карты на карту — такая возможность есть у многих банков.

На карту регулярно приходят переводы из-за рубежа. Будет ли банк сообщать в налоговую?

— Банки обязаны предоставлять сведения о поступивших из-за границы переводах на счета физлиц в налоговые органы. Это предусмотрено указом президента № 71 «О мерах по обеспечению своевременной уплаты подоходного налога с физических лиц и отдельных страховых взносов».

Сведения предоставляются в налоговые органы по месту постановки на учет не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Сразу бежать в налоговую не нужно: при получении доходов из-за границы требуется подать годовую декларацию по подоходному налогу. Сделать это нужно до марта следующего года.

Ночью банкомат «съел» карточку. Что делать?





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— На каждом банкомате есть телефоны службы поддержки банка, которые работают круглосуточно. Кроме того, следует сделать звонок и в собственный банк, если «пластик» остался в аппарате другого банка. При этом вряд ли удастся вернуть его этой же ночью. Карточка будет изъята после плановой или внеплановой инкассации банкомата — возможно, даже следующим утром или днем. После этого ее направят в родной банк, где ее и можно забрать, предъявив паспорт. Так что дежурить у банкомата нет никакого смысла. Совет: до получения карточки на руки лучше заблокировать ее по звонку в банк, через мобильное приложение или интернет-банкинг.

Кстати, с помощью мобильного или интернет-банка деньги можно перевести на другой счет. Даже если основной «пластик» все еще пребывает в чужом банкомате.

Банкомат снял деньги, а купюру зажевал или не выдал. Как действовать?

— Прежде всего, необходимо связаться с банком, чей банкомат не выдал наличные, и сообщить об инциденте. Также стоит как можно скорее обратиться с заявлением в родной банк, карточкой которого вы пользуетесь. Банки максимально внимательно отслеживают такие ситуации и реагируют оперативно. После инкассации проблемного банкомата будет проведена проверка (как правило, это происходит раз в 1−2 недели) — тогда и зафиксируют излишнюю сумму. После этого у банка есть три дня на разбирательства и неделя — на то, чтобы ответить клиенту и решить проблему. В любом случае деньги вернут.

По карте сделана покупка в интернете, но не мной. Как вернуть деньги?

— Молниеносно реагировать и блокировать карточку — не стоит ждать, пока мошенники совершат и следующую операцию. После этого надо обратиться в банк, получить выписку по счету и оформить заявление на то, чтобы опротестовать последние операции. Если держатель карты не нарушил правила пользования, которые прописаны в договоре, то банк после проведения проверки вернет деньги. Карточку при этом предстоит перевыпустить с новыми реквизитами.

Забыл ПИН-код карты. Что сделать, чтобы не перевыпускать карточку?

— Если в дальнейшем планируется снимать наличные, то карточку все-таки придется выпустить заново. А если вы сторонник безналичных расчетов и карта оснащена модулем бесконтактной оплаты, то можно совершать покупки в пределах лимита (от 10 до 30 долларов в эквиваленте) без подтверждения операции ПИН-кодом.

https://finance.tut.by/news614192.html